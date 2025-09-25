Fabasoft AG startet Aktienrückkaufprogramm: 2 Millionen Euro für Aktionäre!

Der Rückkauf soll voraussichtlich am 25. September 2025 beginnen und bis spätestens 31. Januar 2027 andauern. Die Fabasoft AG plant, die Aktien über die Börse zu erwerben, wobei eine unabhängige Bank die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs trifft. Dies geschieht im Einklang mit der sogenannten Safe-Harbour-Regelung der EU-Verordnung Nr. 596/2014, die sicherstellt, dass der Rückkauf unter fairen Bedingungen erfolgt.

Am 23. September 2025 gab die Fabasoft AG bekannt, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen hat. Dieses Programm basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juli 2025 und sieht den Erwerb eigener Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 2 Millionen Euro vor. Dies entspricht etwa 1,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft, basierend auf dem XETRA-Schlusskurs vom 22. September 2025.

Die erworbenen Aktien können für verschiedene Zwecke verwendet werden, die in der Ermächtigung der Hauptversammlung festgelegt sind. Der Vorstand hat die Möglichkeit, das Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden oder auszusetzen, wobei alle Transaktionen transparent gemacht werden. Informationen über die durchgeführten Käufe werden spätestens am Ende des siebten Handelstags nach der Ausführung veröffentlicht und sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Fabasoft ist ein führendes Softwareunternehmen und Cloud-Dienstleister im Bereich Dokumenten- und Prozessmanagement. Das Unternehmen hat sich als Innovationsführer in Österreich etabliert und ist im DACH-Raum Marktführer im Bereich elektronischer Akten. Fabasoft bietet Lösungen an, die geschäftliche Abläufe digitalisieren und optimieren, unterstützt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die Entwicklung und Datenhaltung erfolgen in der EU und der Schweiz, was die digitale Souveränität des Unternehmens gewährleistet.

Zusammenfassend zeigt der Aktienrückkauf, dass Fabasoft auf eine Stärkung des eigenen Aktienkurses abzielt und Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hat. Die Maßnahmen sind Teil einer strategischen Ausrichtung, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu maximieren und die Marktposition weiter auszubauen.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.