Delivery Hero begrüßt Warren Jenson: Neuer Aufsichtsrats-Vize für Wachstum!

Warren Jenson bringt eine umfangreiche Erfahrung aus dem Technologiesektor mit, die er in verschiedenen Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie Delta Air Lines, Amazon und Electronic Arts gesammelt hat. Zuletzt war er Präsident und CFO bei Nielsen Holding Plc. Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, äußerte sich positiv über Jensons Erfahrung und betonte, dass diese dem Aufsichtsrat wertvolle Impulse geben werde, während das Unternehmen sich auf Wachstum, Profitabilität und eine verbesserte Kundenerfahrung konzentriert.

Delivery Hero SE, die weltweit führende Plattform für lokale Lieferdienste, hat Warren Jenson als neues Mitglied des Aufsichtsrats begrüßt. Seine Ernennung trat am 23. September 2025 in Kraft und er übernimmt die Position des stellvertretenden Vorsitzenden, die zuvor von Roger Rabalais innegehabt wurde. Rabalais scheidet aus dem Aufsichtsrat aus, nachdem die Naspers Group angekündigt hat, ihre Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Jenson selbst erklärte, dass er sich freue, in den Aufsichtsrat berufen worden zu sein und dass er mit seiner Finanz- und Strategieerfahrung dazu beitragen möchte, Delivery Hero in der nächsten Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Seine Amtszeit wird bis zur Hauptversammlung 2026 dauern.

Kristin Skogen Lund, die Vorsitzende des Aufsichtsrats, betonte die Bedeutung von Jensons Fachwissen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und dankte gleichzeitig Roger Rabalais für seinen wertvollen Beitrag seit Mai 2024.

Delivery Hero wurde 2011 gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Akteur im Bereich der Essenslieferung und des Quick-Commerce entwickelt, wobei das Unternehmen in rund 70 Ländern tätig ist. Es bietet eine eigene Logistik auf vier Kontinenten an und hat sich das Ziel gesetzt, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde zu liefern. Das Unternehmen ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des MDAX.

Die Ernennung von Warren Jenson wird als strategischer Schritt betrachtet, um die Wettbewerbsfähigkeit von Delivery Hero in einem zunehmend komplexen und hart umkämpften Markt zu stärken. Die Unternehmensführung sieht in seiner Erfahrung eine wertvolle Ressource, um die Innovationskraft und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 26,06EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.