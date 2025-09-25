Revolution im E-Mobilitätsmarkt: fox e-mobility und Akkodis starten durch!

Die FOXMIA (Germany) GmbH, die 2023 als Vorratsgesellschaft gegründet wurde, ist mit der Herstellung des Prototypen bis September 2026 und der technischen Zusammenarbeit mit Akkodis beauftragt. Fox e-mobility hat es geschafft, ein Team von erfahrenen ehemaligen Mitarbeitern von Akkodis sowie einen renommierten Designer zu rekrutieren, die zusammen fast 100 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und -produktion mitbringen.

Die fox e-mobility AG hat am 24. September 2025 einen Vorvertrag mit Akkodis Germany unterzeichnet, der die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung eines fahrbaren Prototypen des MIA 2.0 festlegt. Dieser Prototyp soll im Herbst 2026 auf internationalen Fachmessen, darunter in Paris, präsentiert werden und anschließend in die Testphase sowie zur Typzulassung übergehen. Der Vorvertrag ermöglicht es Akkodis, in Zusammenarbeit mit einem neu gegründeten Ingenieurteam innerhalb der fox e-mobility Gruppe, die Entwicklungsphase effizient zu gestalten.

Frank Huff wurde zum Head of Engineering der FOXMIA (Germany) ernannt. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie mit, davon 13 Jahre in leitenden Positionen bei Akkodis, wo er für die Gesamtfahrzeugentwicklung verantwortlich war. Michael Förster, der verschiedene Fahrzeugentwicklungsprojekte für namhafte Automobilhersteller geleitet hat, wird ab dem 1. November 2025 die Rolle des Direktors für Programmmanagement übernehmen. Serdar Soyal, der das preisgekrönte Designkonzept der MIA 2.0 entworfen hat, wurde zum Design-Chef ernannt. Frank Leopold, der zuvor bei Opel tätig war, übernimmt die Position des Direktors für Konzept Engineering.

Das neue Ingenieurteam zeigt sich motiviert und beginnt bereits vor Abschluss der laufenden Kapitalerhöhung mit der Arbeit am MIA 2.0 Projekt. Die Bezugsfrist für neue Aktien durch die Aktionäre der fox e-mobility AG endet voraussichtlich am 1. Oktober 2025, nach dem qualifizierte Investoren in einem kurzen Zeichnungsfenster neue Aktien erwerben können.

Mit dieser strategischen Partnerschaft und dem neu formierten Ingenieurteam positioniert sich die fox e-mobility AG stark im wachsenden Markt der Elektromobilität und nutzt die Expertise von Akkodis, um innovative Fahrzeugprojekte erfolgreich umzusetzen.

Die fox e-mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 1,020EUR auf Berlin (24. September 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.