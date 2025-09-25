Enapter AG: Drastische Umsatzprognose gesenkt – Analysten schlagen Alarm!

Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 20 Millionen und 22 Millionen Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 39 Millionen bis 42 Millionen Euro darstellt. Auch das EBITDA wird voraussichtlich zwischen -9 Millionen und -10 Millionen Euro liegen, während zuvor ein Verlust von nur -2 Millionen bis 0 Euro prognostiziert wurde. Als Hauptursache für diese Anpassungen nennt Enapter längere Produktions- und Abnahmeprozesse im Rahmen eines Joint Ventures in China, die zu einer Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr führen.

Die Enapter AG hat in einem aktuellen Research Update von First Berlin Equity Research GmbH eine drastische Senkung ihrer Umsatz- und EBITDA-Prognosen für das laufende Jahr bekannt gegeben. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal hat die Aktie von „Kaufen“ auf „Hinzufügen“ herabgestuft und das Kursziel von 5,00 Euro auf 2,10 Euro reduziert.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Enapter einen Umsatzrückgang von 32 % im Vergleich zum Vorjahr, der auf 5,6 Millionen Euro fiel. Das EBITDA betrug -8,1 Millionen Euro, was im Vergleich zu -3,0 Millionen Euro im Vorjahr ebenfalls einen erheblichen Rückgang darstellt. Diese Ergebnisse lagen deutlich unter den Erwartungen der Analysten und führten zu einer Überarbeitung der Prognosen für 2025 und die Folgejahre.

Die reduzierte Guidance, die schwachen Halbjahresergebnisse und der niedrige Auftragseingang haben die Analysten veranlasst, ihre Schätzungen für die kommenden Jahre zu senken. Ein aktualisiertes Discounted Cash Flow (DCF)-Modell ergab das neue Kursziel von 2,10 Euro, was ein Kurspotenzial von 16 % im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt.

Die Reaktionen auf die Nachricht sind gemischt. Einige Investoren äußern Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der Kommunikation des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die unerwarteten Umsatzverschiebungen und die fehlenden Vertragsabschlüsse. Diese Unsicherheiten werfen Fragen über die zukünftige Entwicklung von Enapter auf und lassen Anleger darüber nachdenken, ob sie ihre Anteile verkaufen oder langfristig halten sollten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Enapter AG, dass das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht, die sich negativ auf die Geschäftsergebnisse und die Marktperzeption auswirken.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 1,738EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.