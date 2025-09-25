PAL Next AG: Halbjahresbericht zeigt Fortschritte trotz Umsatzrückgang!

Ein wichtiger Innovationsfaktor ist die Tochtergesellschaft Storybook Studios, die im ersten Halbjahr 2025 Fortschritte bei hybriden Produktionsmethoden erzielt hat. Diese zielen darauf ab, künstliche Intelligenz mit kreativen Erzähltechniken zu verbinden, um kommerziell verwertbare Projekte zu entwickeln. Im weiteren Verlauf des Jahres stehen mehrere bedeutende Filmveröffentlichungen an, darunter „DER TIGER“ (Kinostart am 18. September 2025) und „NO HIT WONDER“ (Kinostart am 30. Oktober 2025).

Die PAL Next AG hat am 24. September 2025 ihren Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, der die Erwartungen des Unternehmens weitgehend erfüllt. Die Umsatzentwicklung war mit 0,6 Millionen Euro im Vergleich zu 1,2 Millionen Euro im Vorjahr rückläufig, was auf eine intensivere Produktionsphase und die planmäßige Fertigstellung von Projekten im zweiten Halbjahr zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung der Gruppe, die auch sonstige betriebliche Erträge und Bestandsveränderungen umfasst, belief sich auf 0,9 Millionen Euro (H1 2024: 1,5 Millionen Euro). Trotz der geringeren Umsätze konnte das EBIT auf -1,4 Millionen Euro verbessert werden (H1 2024: -2,2 Millionen Euro), was auf eine konsequente Kostenoptimierung und eine Fokussierung auf das Kerngeschäft zurückzuführen ist. Der Personalaufwand sank von 1,2 Millionen Euro auf 0,9 Millionen Euro.

Der Vorstand hat die Umsatzprognose für 2025 bekräftigt, die zwischen 21 und 23 Millionen Euro liegt, während die Gesamtleistung mindestens 24 Millionen Euro betragen soll. Die EBIT-Prognose wurde jedoch leicht nach unten angepasst und liegt nun zwischen -500.000 und +200.000 Euro. Diese Anpassung spiegelt die erwartete starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr wider, die durch die bevorstehenden Filmveröffentlichungen unterstützt wird.

Die liquiden Mittel der PAL Next AG sanken auf 40,8 Millionen Euro, bleiben jedoch auf einem hohen Niveau. Das Eigenkapital ist aufgrund des Konzernverlustes negativ, es wird jedoch erwartet, dass durch die Realisierung von Umsätzen und Wandlungen aus der Unternehmenswandelanleihe im Laufe des Jahres ein positives Eigenkapital erreicht wird.

Insgesamt zeigt der Halbjahresbericht eine positive Entwicklung in der Kostenkontrolle und der Fokussierung auf das Kerngeschäft, während die strategische Ausrichtung auf KI-gestützte Inhalte als vielversprechend angesehen wird. Die Analysten von Montega AG empfehlen, die Aktie zu halten, mit einem Kursziel von 1,20 Euro.

Die PANTAFLIX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,270EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.