Verve Group SE: Analysten heben Kursziel – Übernahmen stärken Wachstum!

Die Übernahme von acardo, einem Anbieter von Lösungen für Shopper-Aktivierung und digitale Coupons, sowie von Captify, einer Suchintelligenzplattform, ermöglicht Verve den Zugang zu wichtigen Einzelhandelsnetzwerken und verbessert die messbaren Ergebnisse für Demand-Side-Kunden. Diese Akquisitionen stärken zudem die Vertriebsteams von Verve in den USA und Europa. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz von 56 Millionen Euro und ein EBITDA von 11 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis erwartet. Die Abschlussdaten der Transaktionen, am 1. Oktober und 16. September, sorgen jedoch dafür, dass die aktualisierten Kennzahlen innerhalb der bestehenden Guidance für 2025 bleiben.

Am 22. September 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), in dem Analyst Ellis Acklin die Kaufempfehlung bekräftigte und das Kursziel von 4,80 Euro auf 5,10 Euro erhöhte. Diese Anpassung folgt auf die jüngsten Übernahmen von acardo Group AG und Captify Technologies Ltd, die strategisch gut in das Portfolio von Verve passen.

Die neuen KPIs dürften jedoch die Mittelwerte übertreffen, was zu einer Anpassung der Prognosen führte. Das DCF-Modell von First Berlin zeigt nun einen fairen Wert von 5,10 Euro pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von 115 % impliziert.

Zusätzlich hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Verve von 5,30 Euro auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten heben hervor, dass die Übernahmen von Captify und acardo attraktive Synergien bieten, jedoch auch auf die Herausforderungen durch den schwachen Dollar hinweisen.

Trotz der positiven Aspekte der Übernahmen gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Verschuldung von Verve, die sich durch die neuen Akquisitionen weiter erhöhen könnte. Kritiker argumentieren, dass die Unternehmensführung möglicherweise zu schnell expandiert, ohne die bestehenden Akquisitionen ausreichend zu konsolidieren. Der Verschuldungsgrad, der sich in Richtung 4,0 bewegt, wird als Risiko wahrgenommen, das die zukünftige Entwicklung des Unternehmens belasten könnte.

Insgesamt wird die strategische Ausrichtung von Verve durch die jüngsten Übernahmen als positiv bewertet, jedoch bleibt abzuwarten, ob die Integration der neuen Unternehmen erfolgreich verläuft und die prognostizierten Synergien realisiert werden können.

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 2,321EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.