LIBERO football finance AG: Kapitalerhöhung sichert Zukunft im Profifußball!

Zusätzlich wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 800.000 Euro durch einen Forderungsverzicht eines Aktionärs in die Kapitalrücklage überführt. Diese Maßnahmen führen dazu, dass der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ von 686.702,09 Euro zum 30. September 2025 aufgelöst wird, wodurch die LIBERO football finance AG wieder über ein positives bilanzielles Eigenkapital verfügt. Dies stellt eine solide Grundlage dar, um das neue Geschäftsmodell erfolgreich zu starten, mit ersten Abschlüssen mit europäischen Fußballvereinen, die bereits im Oktober 2025 erwartet werden.

Die LIBERO football finance AG hat erfolgreich Kapitalmaßnahmen in Höhe von 1,25 Millionen Euro umgesetzt, um ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. Am 2. April 2025 beschloss die Hauptversammlung eine Barkapitalerhöhung, die nun abgeschlossen ist. Insgesamt wurden 360.000 neue Aktien zu einem Preis von 1,25 Euro pro Aktie platziert, was der Gesellschaft 450.000 Euro an liquiden Mitteln einbrachte. Diese Kapitalerhöhung ist bereits im Handelsregister eingetragen, und die Börseneinführung der neuen Aktien wird derzeit vorbereitet.

Die Gesellschaft hat zudem die LIBERO Exchange Plattform im September 2025 operativ gestartet. In Bezug auf den laufenden Rechtsstreit mit dem FC Barcelona strebt der Vorstand eine einvernehmliche Lösung an, um offene Themen zu klären.

Die LIBERO football finance AG, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, hat sich auf die umfassende Betreuung von Fußballvereinen in finanziellen und rentabilitätsbezogenen Fragen spezialisiert. Die Gesellschaft bietet Beratungsleistungen zu wirtschaftlichen Belangen im Profifußball an.

In einer weiteren Mitteilung wurde die Einberufung zur Hauptversammlung am 4. November 2025 bekannt gegeben. Die Tagesordnung umfasst unter anderem die Vorlage des Jahresabschlusses für 2024, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025. Zudem wird über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die Schaffung eines bedingten Kapitals abgestimmt.

Die Gesellschaft plant, ihre Flexibilität bei der Kapitalaufnahme zu erhöhen und gleichzeitig die Interessen der Aktionäre zu wahren, indem sie sicherstellt, dass die Bedingungen für die Ausgabe von Finanzinstrumenten marktgerecht sind.

Die LIBERO football finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 0,410EUR auf Frankfurt (24. September 2025, 19:25 Uhr) gehandelt.