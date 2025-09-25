Alarmierende Klimawarnungen: Experten fordern sofortige Maßnahmen!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Einschätzungen zur Temperaturentwicklung in Deutschland überarbeitet. Tobias Fuchs, Vorstandsmitglied des DWD, berichtete von einer beispiellosen Häufung von Wärmerekordjahren im letzten Jahrzehnt. Der Klimawandel beschleunige sich, was zu einem Anstieg von Wetterextremen wie Hitzewellen und Trockenphasen führe. Besonders in städtischen Gebieten seien die Belastungen für die Bevölkerung enorm. Fuchs forderte entschlossenes Handeln sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels.

Beim 15. Extremwetterkongress in Hamburg haben Experten eindringlich vor den dramatischen Folgen des Klimawandels gewarnt und zum sofortigen Handeln aufgerufen. Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, betonte, dass die Beschleunigung der globalen Erwärmung so rasant voranschreite, dass die Menschheit Gefahr laufe, aus der Klimakurve zu fliegen. Er forderte ein Umdenken und eine Planung für eine Welt, in der die Temperatur bis 2050 bereits um drei Grad steigen könnte. Dies erfordere dringend Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Schmelze der Alpengletscher, die sich in diesem Sommer beschleunigt hat. Gudrun Mühlbacher vom Regionalen Klimabüro München berichtete von einem signifikanten Rückgang der Schneedeckentage und einer Temperaturerhöhung in den Alpen. Auch in der Arktis sei der Klimawandel rasant vorangeschritten, mit regionalen Temperatursteigerungen, die drei- bis viermal so hoch sind wie der globale Durchschnitt. Dies führt zu dünnerem Meereis und häufigeren extremen Wetterereignissen.

Die Veränderungen betreffen auch die Meere. Helge Heegewaldt, Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, berichtete von rekordverdächtigen Wassertemperaturen in der Nord- und Ostsee. Der Meeresspiegel an den deutschen Küsten ist seit 1900 um mehr als 20 bis 25 Zentimeter gestiegen, was die Gefahr von Sturmfluten erhöht.

Trotz der alarmierenden Prognosen ermutigte Meteorologe Sven Plöger dazu, nicht den Mut zu verlieren. Er betonte, dass Gesellschaften besonders anpassungsfähig seien, wenn sie von Zuversicht und nicht von Angst geleitet werden. Ein Pessimismus könnte sich schnell in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung verwandeln. Der Kongress verdeutlichte somit die Dringlichkeit des Handelns im Angesicht des Klimawandels und die Notwendigkeit, sowohl präventive als auch adaptive Maßnahmen zu ergreifen.

