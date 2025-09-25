    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    KWS Saat will Wachstum wieder beschleunigen

    Für Sie zusammengefasst
    • KWS Saat plant 3-5% Umsatzwachstum bis 2028.
    • 2025/26: Umsatzplus von rund 3% erwartet.
    • Ebitda-Marge soll bei 19-21% bleiben.
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will sein Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Bis zum Geschäftsjahr 2028 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an, wie KWS am Donnerstag in Einbeck mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Im laufenden Jahr 2025/26 (per Ende Juni) erwartet der Konzern wegen des gedämpften Agrarumfeldes sowie eines erwarteten Rückgangs im Russland-Geschäft in Folge von Importrestriktionen ein organisches Umsatzplus von rund drei Prozent.

    Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im laufenden Geschäftsjahr und auch mittelfristig 19 bis 21 Prozent erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag sie bei 20,9 Prozent.

    Im vergangenen Jahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Organisch wuchsen die Erlöse um ein Prozent. Das Ebitda sank um 13,4 Prozent auf 350,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 140 Millionen Euro und damit rund ein Viertel weniger als im Vorjahr. In den Zahlen ist das inzwischen verkaufte südamerikanische Maisgeschäft nicht mehr enthalten./nas/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 63,00 auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +11,38 %/+32,06 % bedeutet.




