KWS Saat will Wachstum wieder beschleunigen

Im vergangenen Jahr verzeichnete KWS Saat wegen sinkender Anbauflächen vor allem in Europa mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Organisch wuchsen die Erlöse um ein Prozent. Das Ebitda sank um 13,4 Prozent auf 350,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 140 Millionen Euro und damit rund ein Viertel weniger als im Vorjahr. In den Zahlen ist das inzwischen verkaufte südamerikanische Maisgeschäft nicht mehr enthalten./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 63,00 auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +11,38 %/+32,06 % bedeutet.