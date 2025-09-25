Gerresheimer, CMOC Group Limited Registered (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: 763307657
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|CMOC Group Limited Registered (H)
|+11,84 %
|Rohstoffe
|🥈
|Opendoor Technologies
|+8,60 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Trustmark
|+7,84 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Advantest
|-3,32 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Weichai Power (H)
|-5,02 %
|Versorger
|🟥
|Mister Spex
|-9,12 %
|Einzelhandel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|HeraMED
|Gesundheitswesen
|🥈
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|Xiaomi
|Hardware
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Avanti Gold
|Rohstoffe
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|161
|Gesundheitswesen
|🥈
|DroneShield
|43
|Sonstige Technologie
|🥉
|Almonty Industries
|38
|Rohstoffe
|Tesla
|34
|Fahrzeugindustrie
|Opendoor Technologies
|27
|Informationstechnologie
|POET Technologies
|24
|Erneuerbare Energien
CMOC Group Limited Registered (H)
Wochenperformance: +13,33 %
Wochenperformance: +13,33 %
Platz 1
Platz 2
Trustmark
Wochenperformance: +3,30 %
Wochenperformance: +3,30 %
Platz 3
Advantest
Wochenperformance: +2,66 %
Wochenperformance: +2,66 %
Platz 4
Weichai Power (H)
Wochenperformance: -5,69 %
Wochenperformance: -5,69 %
Platz 5
Mister Spex
Wochenperformance: -11,46 %
Wochenperformance: -11,46 %
Platz 6
HeraMED
Wochenperformance: -18,92 %
Wochenperformance: -18,92 %
Platz 7
Platz 8
Xiaomi
Wochenperformance: +3,16 %
Wochenperformance: +3,16 %
Platz 9
DroneShield
Wochenperformance: +11,99 %
Wochenperformance: +11,99 %
Platz 10
Avanti Gold
Wochenperformance: +22,88 %
Wochenperformance: +22,88 %
Platz 11
Metaplanet
Wochenperformance: +2,33 %
Wochenperformance: +2,33 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -16,08 %
Wochenperformance: -16,08 %
Platz 13
DroneShield
Wochenperformance: +11,99 %
Wochenperformance: +11,99 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +16,16 %
Wochenperformance: +16,16 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: +3,82 %
Wochenperformance: +3,82 %
Platz 16
Platz 17
POET Technologies
Wochenperformance: +21,49 %
Wochenperformance: +21,49 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte