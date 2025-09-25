Gold übergeordnet weiter bullisch

Seit Beginn des Jahres ist der Wert von Silber mittlerweile um mehr als 50 Prozent gestiegen. Gold hat in dieser Zeit um mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen. Als wichtiger Preistreiber gilt die Erwartung weiter sinkender Zinsen in den USA, nachdem die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr den Leitzins gesenkt hatte. Aber auch die Dollar-Abwertung spielt hierbei keine unerhebliche Rolle und katapultierte den Goldpreis in der Spitze auf 3.791 US-Dollar je Feinunze. Zur Wochenmitte erfolgten einige kleinere Gewinnmitnahmen, übergeordnet bleibt das Edelmetall jedoch seit Auflösung eines symmetrischen Keils gegen Ende August bullisch zu bewerten, eine Konsolidierung nach einem Kursplus von rund zehn Prozent allein im September käme jetzt nicht überraschend und würde sich für einen Einstieg auf einem tieferen Preisniveau anbieten.

Aktuell liegen keine nennenswerten Trendwendemuster beim Gold vor, dennoch sollten sich Investoren auf kurzzeitige Rücksetzer zurück auf 3.707 und darunter in den Bereich von 3.648 US-Dollar im Rahmen einer gesunden Konsolidierung einstellen. Wird dagegen der vorherige Aufwärtstrend (rot gekennzeichnet) durch einen Kursrutsch unter 3.613 US-Dollar ausgehebelt, müsste zwangsläufig mit einem Rückzug zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 3.500 US-Dollar gerechnet werden. Dies stellt auch die letztmögliche Umkehrchance für den Gold-Future in einem sehr bullischen Szenario dar, die genannten Anlaufmarken dienen als potenzielle Trendwendestellen und Einstiegsmarken für ein neuerliches Long-Investment mit einem übergeordneten Kursziel bei 4.213 US-Dollar nach erfolgreicher Auflösung des symmetrischen Keils vor einigen Wochen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Grundsätzlich bleibt der Gold-Future nach einem Sprung aus dem vorherigen Aufwärtstrend, beginnend gegen Ende 2023 und erfolgreicher Auflösung des symmetrischen Keils auf der Käuferseite, übergeordnetes Ziel des Edelmetalls wurde bei 4.213 US-Dollar je Feinunze ermittelt. Je nachdem an welcher Stelle Gold wieder zur Oberseite abdreht, kann beispielsweise das mit einem Knock-Out von 3.496 US-Dollar ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU235Y zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus bis zum genannten Ziel beliefe sich die Renditechance auf attraktive 190 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende einen Wert von 63,79 Euro aufweisen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU235Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 21,75 – 21,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.496,24 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 3.496,24 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 3.719,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 63,79 Euro Hebel: 14,72 Kurschance: + 190 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

