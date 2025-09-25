Die Macht der Charttechnik

In der letzten technischen Besprechung zu Micron vom 18.07.2025 befand sich das Wertpapier nach einem Verlaufshoch bei 129,85 US-Dollar auf dem Rückzug in Richtung des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei 103,76 US-Dollar. Nach einem erfolgreichen Test dieser Unterstützungszone drehte der Wert wie erwartet an dieser Stelle zur Oberseite ab und etablierte eine zweite große Kaufwelle bis auf 170,45 US-Dollar und damit deutlich über die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr von 157,54 US-Dollar. Unter der Annahme einer fünfwelligen Impulswelle lässt sich ein übergeordnetes Ziel bei 198,16 US-Dollar für die Aktie ableiten, nachdem die kurzfristige Konsolidierung abgeschlossen wird. Potenzielle Kaufniveaus finden sich nun bei 150,77 sowie darunter 142,24 US-Dollar und können als Einstiegspunkte für ein neuerliches Long-Investment vorgemerkt werden. Ins Straucheln würde die Aktie unter dem Vorgängerhoch von 129,85 US-Dollar geraten, dies würde die Annahme weiterer Abschläge auf 114,80 und ggf. 103,76 US-Dollar stützen.

1. Long-Position über 170,45 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 156,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 198,16 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3AB4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,82 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 140,9101 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 140,9101 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,14 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 198,16 US-Dollar Hebel: 7,59 Kurschance: + 165 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0BHA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 183,1972 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 183,1972 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,14 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

