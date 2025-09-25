123-Konsolidierung und Doppelboden

Unterdessen hat sich in dem seit Mitte Februar dieses Jahres laufenden Abwärtstrend einiges maßgeblich zugunsten bullischer Marktteilnehmer verändert, zum einen liegt nun eine klassische 123-Konsolidierung vor, wenn auch nur knapp, zum anderen zeichnet sich im Bereich von 210,00 Euro ein potenzieller Doppelboden ab. Doch die Hürden auf der Oberseite wiegen schwer, gleich drei Widerstände gilt es für einen Test der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung um 258,95 Euro zu überwinden, zum einen die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie einen Horizontalwiderstand bei 242,50 Euro. Genau diese Ausgangslage bildet ein potenzielles Long-Investment, welches bei der aktuellen Aufwärtsdynamik schon bald greifen könnte. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter das Vorwochentief von 209,70 Euro weitere Abschläge in Richtung 198,00 und darunter 190,98 Euro forcieren und eine entsprechende Fortsetzung des Abwärtstrends implementieren.

Am Morgen hatte SAP bereits eine Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS publik gemacht, wenig später kündigte SAP zusammen mit OpenAI und Microsoft außerdem die Inititative "OpenAI für Deutschland" an und will damit eine strategische Partnerschaft aufbauen. Mit der neuen Initiative soll Behörden und Unternehmen unter Einhaltung deutscher und europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards im öffentlichen Sektor ein sicherer Zugang zu generativer KI ermöglicht werden. Das Angebot startet 2026 und wird über die SAP-Tochter Delos Cloud abgewickelt, die auf Microsofts Azure-Technologie basiert.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 242,50 Euro eröffnen , Stopp unter 235,00 Euro platzieren. Kursziel 258,95 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3CCY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,56 - 1,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 213,6388 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 213,6388 Euro akt. Kurs Basiswert: 228,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 258,95 Euro Hebel: 13,81 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2D03 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,87 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 247,3082 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 247,3082 Euro akt. Kurs Basiswert: 228,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

