DAX testet erfolglos Abwärtstrend

US-Notenbankchef Jerome Powell sieht die Zentralbank Fed in einer schwierigen Lage. Der Balanceakt zwischen zu lockerer Zinsen und zu strengen Maßnahmen in Bezug auf den Arbeitsmarkt stellt den Notenbanker vor eine herausfordernde Lage. Einerseits soll die Inflation nicht überhandnehmen, zum anderen darf auch der Arbeitsmarkt nicht zu sehr belastet werden, so Powell in einer Rede in Providence im Bundesstaat Rhode Island. Dies führe zu einem Dilemma für die Notenbank, die im Rahmen ihres Doppelmandats stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll.

Ein kurzer Blick auf den deutschen Leitindex DAX zeigt das Barometer weiterhin in seiner neutralen Handelsspanne der letzten Tage, weshalb die Kernaussage der letzten Wochen bezüglich eines Engagements bei dem Index nahezu unverändert übernommen werden kann. Um zumindest kurzfristig von einem steigenden DAX zu profitieren, sollte das Barometer mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 23.824 Punkten springen. Dann würde nämlich ein Lauf auf 23.968 Punkte und bei einem Sprung über 24.000 Zähler der Bereich um 24.340 Punkten sehr wahrscheinlich werden und sich für ein mehrere Tage andauerndes Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite ist der Index vergleichsweise gut durch die Horizontalunterstützung von 23.476 Punkten und darunter die Vorwochentiefs um 23.284 Zählern abgesichert. Um 23.220 Punkten verläuft auch schon die Trendkanalbegrenzung des übergeordneten Abwärtstrends und wirkt ebenfalls stabilisierend auf die Kurse ein.