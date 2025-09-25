Durchbruch bei Quantencomputern: Einsatz bei Börsenhandel erfolgreich

Damit markiert HSBC einen entscheidenden Schritt: Zum ersten Mal zeigt Quantencomputing echten Mehrwert im Handel mit realen Transaktionen – bislang war die Technologie vor allem akademischen Projekten oder Spezialfirmen vorbehalten.

Die Zukunft der Wall Street beginnt im Quantenraum: HSBC hat einen Weltrekord aufgestellt und Quantencomputing erstmals in der Praxis auf reale Finanzdaten angewendet. In Zusammenarbeit mit IBM testete die Bank den neuesten Heron-Quantenprozessor an anonymisierten europäischen Unternehmensanleihen. Das Ergebnis: Die Vorhersage, ob ein Bond zu einem bestimmten Preis gehandelt wird, verbesserte sich um 34 Prozent gegenüber klassischen Methoden.

Philip Intallura, HSBC-Chef für Quanten-Technologien, spricht von einem "Sputnik-Moment": Ein Signal, dass ein neuer Wettlauf um die Technologie begonnen hat, ähnlich dem Wettlauf ins All in den 1950er-Jahren.

Die Potenziale sind enorm. Quantencomputing kann nicht nur Handelsprognosen verbessern, sondern auch Portfolios optimieren, Risiken managen, Betrug erkennen und Preise unter komplexen Marktbedingungen vorhersehen. Schon kleine Verbesserungen – im Handel oft von Millisekunden und Prozentpunkten abhängig – können bei Tausenden Transaktionen am Tag Milliarden US-Dollar Unterschied machen.

Tipp aus der Redaktion NYSE, NASDAQ oder London: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. NYSE, NASDAQ oder London: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Die größten Anbieter von Quantencomputing sind vor allem IBM, Google, Microsoft und die Amazon-Tochter AWS, gefolgt von spezialisierten Firmen wie Rigetti, IonQ, D-Wave und Quantinuum. Sie liefern die Hardware und Plattformen, die Banken, Pharmaunternehmen, Chemiefirmen und Forschungseinrichtungen für die ersten praktischen Anwendungen nutzen.

HSBC setzte bei der Simulation ein Team aus Physikern, KI- und Quantenexperten ein, die "rund um die Uhr" arbeiteten, um das Ergebnis zu reproduzieren. Dabei zeigte sich, dass auch heutige Geräte, sogenannte Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) Prozessoren, schon jetzt nützliche Resultate liefern können.

Die Finanzwelt steht nicht still: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup und weitere Institute investieren massiv in Quantenforschung. Einzigartig bei HSBC ist, dass reale, produktionstaugliche Handelsdaten eingesetzt wurden, nicht nur theoretische Modelle. Laut McKinsey könnte der Markt für Quantencomputing bis 2035 auf 72 Milliarden US-Dollar jährlich wachsen, im Vergleich zu 4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Finanzbranche dürfte zu den ersten Nutznießern gehören.

Der Erfolg der größten Bank Europas zeigt, dass die Quantenrevolution unter Umständen kein ferner Traum ist, sondern schon sehr bald starten könnte. Die Grundlagen des Handels an den Finanzmärkten könnten dadurch nachhaltig verändert werden. In einem ersten Schritt. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind immens.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion