    DAX von Waffen statt Wachstum getragen – Skepsis an der Wall Street

    Der DAX startet gerade eine Erholung, die nicht auf Wachstum, sondern auf Waffen ruht – der Widerspruch könnte kaum größer sein.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX-Erholung basiert auf Rüstungsaktien, Risiko steigt.
    • Anleger skeptisch, Rally könnte bald enden.
    • Technologie und KI treiben Märkte, Käufer zurück.

    Anleger sollten vorsichtig sein, was sie sich wünschen, denn das Konfrontationsrisiko mit Russland und Rüstungsaktien steigen gerade Hand in Hand.

    Der deutsche Leitindex steht vor einer Richtungsentscheidung. Rallys wie diese haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen. Die aufgebaute Kursstärke ist nach kurzer Zeit in sich zusammengefallen, weil Käufer oberhalb der Seitwärtsspanne von 23.700 Punkten einfach fehlten.

    In Asien und den USA bleiben die Themen Künstliche Intelligenz und Technologie die treibenden Kräfte hinter der Aktienrally. Gestern gab es nur ein paar begrenzte Gewinnmitnahmen, was nach so starken Aufschlägen jedoch gesund ist. Bereits heute kommen wieder Käufer in diesen Bereichen in den Markt, was darauf hindeuten könnte, dass die Rally noch eine Weile weitergehen könnte.

    Die Stimmung bleibt trotz der insgesamt starken Notierungen eher pessimistisch. Die privaten Anleger in den USA mögen diese Rally nicht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch das Hoch in den Kursen an der Wall Street bislang nicht erreicht ist, auch wenn in den vergangenen zwei Tagen ein wenig der Schwung raus ist.

    Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

