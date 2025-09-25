Verbio SE: EBITDA-Erholung 2025/26 erwartet, Ergebnis bestätigt
Verbio SE präsentiert vorläufige Ergebnisse, die Herausforderungen und Chancen aufzeigen, während das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt.
Foto: Christophe Gateau - dpa
- Verbio SE bestätigt ein vorläufiges EBITDA-Ergebnis von 14,2 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024/25 und erwartet eine deutliche Erholung im Geschäftsjahr 2025/26.
- Die Nettofinanzverschuldung beträgt 164 Mio. EUR, was innerhalb der ursprünglichen Prognose liegt und die Wirksamkeit der Liquiditätsstrategie unterstreicht.
- Die Produktion von Biodiesel und Bioethanol erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordwert von 1,2 Mio. Tonnen, während die Biomethanproduktion auf 1.190 GWh stieg.
- Der Konzernumsatz für 2024/25 belief sich auf 1.579,8 Mio. EUR, was leicht unter dem Vorjahreswert liegt, während das EBITDA aufgrund gesunkener Gewinnspannen und Wertberichtigungen deutlich auf 14,2 Mio. EUR zurückging.
- Im vierten Quartal 2024/25 erzielte Verbio einen Umsatz von 433,4 Mio. EUR, wobei das EBITDA durch schwierige Marktbedingungen und Sondereffekte negativ beeinflusst wurde.
- Der Vorstand plant, die Dividendenaussetzung vorzuschlagen, um die eingeschränkte Liquiditätsfreisetzung und die konservative Ausschüttungspolitik zu reflektieren, mit dem Ziel, mittelfristig zur gewohnten Dividendenhöhe zurückzukehren.
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz GJ 2024/2025, bei Verbio ist am 25.09.2025.
Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,255EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,23 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,300EUR das entspricht einem Plus von +0,40 % seit der Veröffentlichung.
