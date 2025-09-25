Cathie Woods Alibaba-Jackpot: gekauft, zwei Tage vor der KI-Explosion

Ihr Timing war perfekt: In New York stieg die Alibaba-Aktie am Mittwoch um 8,2 Prozent, die Hongkong-Notierung hatte zuvor bereits um 9 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn haben die US-notierten Titel damit über 108 Prozent gewonnen und erreichten den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Die US-Investorin Cathie Wood ist nach vier Jahren Pause wieder bei Alibaba eingestiegen. Am Montag kaufte Wood für ihren Ark Fintech Innovation ETF Alibaba-Aktien im Wert von 8,2 Millionen US-Dollar und weitere 8,1 Millionen US-Dollar für den ARK Next Generation Internet ETF. Es ist das erste Mal seit 2021, dass ihre Fonds wieder chinesische Papiere halten.

Alibaba nutzte parallel seine Technologiekonferenz in Hangzhou, um neue Ambitionen zu präsentieren. CEO Eddie Wu kündigte an, die Investitionen in Cloud und Künstliche Intelligenz über das bisherige Ziel von 53 Milliarden US-Dollar hinaus zu erhöhen. Er betonte, dass die globalen Ausgaben für KI-Infrastruktur in den nächsten fünf Jahren rund vier Billionen US-Dollar erreichen könnten – und Alibaba mithalten müsse.

Das Unternehmen stellte zudem mit Qwen3-Max ein Sprachmodell mit über einer Billion Parametern vor, das nach eigenen Angaben in Benchmarks Konkurrenten wie Anthropics Claude oder DeepSeek übertrifft. Ergänzend wurde Qwen3-Omni präsentiert, ein Open-Source-Modell für Text, Bilder, Audio und Video. Auch eine Kooperation mit Nvidia wurde bekannt gegeben: Die KI-Werkzeuge des US-Chipkonzerns sollen künftig für Robotik- und Autonomieprojekte bei Alibaba eingesetzt werden.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen den Bau neuer Rechenzentren in Brasilien, Frankreich und den Niederlanden an, um seine Cloud-Sparte international stärker zu positionieren. Diese legte im letzten Quartal bereits um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Wu erklärte, dass Cloud und KI neben dem Kerngeschäft im E-Commerce die Wachstumsmotoren des Konzerns seien.

Mit ihrem Schritt hat Wood also nicht nur Alibaba zurück ins globale Rampenlicht gebracht, sondern auch einen bereits laufenden Aufwärtstrend der Aktie befeuert. Die in Hongkong notierten Papiere des E-Commerce- und Cloud-Giganten haben seit Jahresbeginn mehr als 110 Prozent zugelegt – und gelten nun auch für westliche Investoren wieder als Wachstumsstory.

Unser Aktien-Experte Markus Weingran hat schon früh auf die Aktien von Alibaba gesetzt und sein empfohlenes Derivat liegt mittlerweile 460 Prozent im Plus. In seiner Börsenlounge-Folge am Mittwoch hat er 5 weitere China-Kracher präsentiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



