First Mold verlagert seine Prototypenabteilung und erweitert die Produktionskapazität

ZHONGSHAN, China, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- First Mold ist ein führender Anbieter von Präzisionskunststoffteilen und prototypenbau in China. Im Jahr 2010 eröffnete das Unternehmen sein Werk in Dongsheng, das 13,5 Kilometer vom First Mold Industrial Park in Gangkou Town entfernt ist. Diese räumliche Trennung hat zu betrieblichen Ineffizienzen wie Verzögerungen beim Einsatz von Geräten und längeren Anfahrtswegen für Techniker geführt.

First Mold, ein Spezialist für Spritzguss und Rapid Tooling, verlagert seine Prototypenabteilung näher an seinen Standort im Gangkou Industrial Park, um Probleme im Zusammenhang mit ineffizienter Produktion zu lösen.

Die Schließung dieses Abstands wird die CNC-Auslastung um 90 % erhöhen und Platz für neue Spritzgießmaschinen schaffen, mit denen das Unternehmen seine Produktionskapazität um 10 % steigern kann. Für die Kunden von First Mold bedeutet dies eine kürzere Zykluszeit und eine Kostenreduzierung von 5-8 %.

"Die CNC-Maschinen sowohl im neuen Industriepark in Gangkou als auch in der alten Fabrik sind sowohl für Rapid-Prototyping- als auch für Rapid-Tooling-Projekte zuständig", so General Manager James Li. "Dies war eine Entscheidung, die getroffen wurde, um die Effizienz der Arbeit der Maschinen zu maximieren. Die Techniker müssen manchmal über 25 Kilometer pendeln, um die Produktion zu koordinieren. Dies führt unweigerlich dazu, dass jedes Jahr eine Menge Arbeitsstunden verschwendet werden.

Die wichtigsten Auswirkungen der strategischen Umstrukturierung von First Mold

Um die strategische Neuausrichtung zu erreichen, hat First Mold ein neues Gebäude mit einer Fläche von über 64.500 Quadratmetern angemietet. Die neue Anlage ist nur 0,8 Kilometer vom neu errichteten First Mold Industrial Park entfernt. Mit dem Umzug in die neue Anlage werden über 60 CNC-Maschinen und mehr als 20 3D-Druckmaschinen zentralisiert, die zuvor auf die beiden Standorte verteilt waren.

"Es geht nicht um Verlagerung, sondern um die Reorganisation der Produktionslogik". Laut James Li wird das neue Layout die Pendelzeit des technischen Teams auf Null reduzieren und die Zeit für die Bereitstellung der Ausrüstung um 80 % verkürzen. "Ziel ist es, die CNC-Auslastung auf über 90% zu erhöhen."

First Mold wird das Werk in Dongsheng schließen und in neue Anlagen investieren, darunter JSW, GF+, Haitian und andere Marken, um seine monatliche Produktionskapazität für Präzisionsspritzgussteile zu erhöhen.

Über First Mold

First Mold wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rapid Prototyping, Präzisions-Rapid-Tooling und Spritzguss mit zwei Standorten in China und Mexiko.

