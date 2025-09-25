CYAN AG: Turnaround geschafft – Positives EBITDA im ersten Halbjahr 2025!
cyan AG zeigt beeindruckendes Wachstum und strategische Weitsicht im ersten Halbjahr 2025.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- cyan AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,4 Mio. EUR erzielt, was einem Anstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA ist mit 0,5 Mio. EUR positiv, im Vergleich zu -1,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024.
- Die Endkundenbasis ist im ersten Halbjahr 2025 um 24 % gewachsen, was zu steigenden wiederkehrenden Umsätzen führt.
- cyan AG hat den weltweiten Gruppenvertrag mit der Orange Gruppe um mindestens drei Jahre verlängert und neue Märkte in Lateinamerika erschlossen.
- Die Prognose für 2025 wurde präzisiert: Ein Umsatz zwischen 8,8 Mio. und 9,2 Mio. EUR sowie ein leicht positives EBITDA werden erwartet.
- cyan AG bietet intelligente Cybersecurity-Lösungen an und hat mit „cyan Guard 360“ eine neue Lösung für den Mittelstand eingeführt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei CYAN ist am 25.09.2025.
Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,84 % im Minus.
+5,04 %
+2,70 %
-3,39 %
-12,98 %
0,00 %
+5,56 %
-75,17 %
-86,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte