    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    AKTIE IM FOKUS

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    KWS Saat vorbörslich klar im Minus nach Zahlen und Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • KWS Saat-Aktien fallen um 1,8% auf 62,65 Euro.
    • Umsatz bleibt mit 1,68 Mrd. Euro stabil, Ebitda sinkt.
    • Dividende steigt auf 1,25 Euro, Wachstum bis 2028 geplant.
    AKTIE IM FOKUS - KWS Saat vorbörslich klar im Minus nach Zahlen und Ausblick
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von KWS Saat haben am Donnerstag vorbörslich unter Geschäftszahlen und dem Ausblick des Saatgutherstellers gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs zuletzt um 1,8 Prozent auf 62,65 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.

    KWS Saat verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen sinkender Anbauflächen mit 1,68 Milliarden Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Das Ebitda fiel um 13,4 Prozent. In den kommenden Jahren soll das Wachstum beschleunigt werden. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) soll 19 bis 21 Prozent erreichen. Bereits am Mittwochnachmittag hatte KWS eine Dividendenerhöhung auf 1,25 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie vorgeschlagen.

    Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte in einer ersten Reaktion, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. Die klare Dividendenanhebung und der Ausblick ließen jedoch etwas Spielraum für seine Schätzungen./edh/jha/

    KWS SAAT

    -0,94 %
    -2,15 %
    -3,34 %
    +10,23 %
    -0,31 %
    +12,37 %
    -10,80 %
    +8,77 %
    +1.208,31 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 63,00 auf Tradegate (25. September 2025, 08:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +10,94 %/+31,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu KWS SAAT - 707400 - DE0007074007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über KWS SAAT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS KWS Saat vorbörslich klar im Minus nach Zahlen und Ausblick Die Aktien von KWS Saat haben am Donnerstag vorbörslich unter Geschäftszahlen und dem Ausblick des Saatgutherstellers gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs zuletzt um 1,8 Prozent auf 62,65 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss. …