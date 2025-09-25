KWS Saat vorbörslich klar im Minus nach Zahlen und Ausblick

Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte in einer ersten Reaktion, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. Die klare Dividendenanhebung und der Ausblick ließen jedoch etwas Spielraum für seine Schätzungen./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 63,00 auf Tradegate (25. September 2025, 08:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +10,94 %/+31,54 % bedeutet.