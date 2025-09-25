Intel Aktie heute im Plus - 25.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie steigt um +2,24 % auf 27,20€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Intel investiert war, konnte einen Gewinn von +39,03 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +27,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +41,07 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,74 % 1 Monat +26,22 % 3 Monate +39,03 % 1 Jahr +33,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel-Aktie, die nach einem Anstieg von fast 20 % aufgrund einer Partnerschaft mit Nvidia in eine Konsolidierungsphase eingetreten ist. Analysten äußern gemischte Meinungen zur Bewertung, während technische Analysen auf mögliche Kursgewinne hinweisen. Die Partnerschaft wird als potenzieller Wendepunkt angesehen, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität der Foundry und der Verwässerung durch neue Aktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,82 Mrd. wert.

Intel klammert sich an Apple als möglichen Investoren und hofft auf eine Rückkehr der alten Partnerschaft, um im Chip-Rennen wieder mitzuspielen.

Die Intel-Aktie zeigt sich nach einem starken Impuls erneut von ihrer positiven Seite. Kann daraus ein tragfähiger Trend entstehen?

Die Intel-Aktie zeigt sich nach einem starken Impuls erneut von ihrer positiven Seite. Kann daraus ein tragfähiger Trend entstehen?

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.