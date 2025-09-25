Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1748 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Donnerstag war der Eurokurs noch um fast einen Cent gefallen, nachdem enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnung auf einen Aufschwung in Deutschland gedämpft hatten. Im September war mit dem Ifo-Geschäftsklima das wichtigste Konjunkturbarometer der größten Volkswirtschaft der Eurozone überraschend gefallen.