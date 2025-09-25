Starke Performance POET Technologies Aktie legt zu - 25.09.2025

Die POET Technologies Aktie notiert aktuell bei 5,4700€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3300 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von POET Technologies einen Gewinn von +37,81 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die POET Technologies Aktie damit um +21,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von POET Technologies -11,36 % verloren.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,49 % 1 Monat +10,92 % 3 Monate +37,81 % 1 Jahr +25,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der POET Technologies Aktie, die aktuell bei 5,70 € schloss. Technische Analysen deuten auf ein Ausbruchslevel bei 5,78 € hin, während fundamentale Bewertungen eine potenzielle Marktbewertung von 883 Millionen US-Dollar bis 2027 nahelegen. Zudem wird das starke Wachstum im Markt für optische Transceiver hervorgehoben, was die langfristige Bewertung der Aktie unterstützen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 91 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 496,24 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.