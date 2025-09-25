JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (25. September 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.



