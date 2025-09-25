    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    Leichte Gewinne bei ruhigem Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte legen leicht zu, stabiler Trend.
    • Nikkei 225 steigt um 0,27%, Anleihemarkt stabil.
    • Chinesische Börsen profitieren von Technologiewerten.
    Aktien Asien - Leichte Gewinne bei ruhigem Geschäft
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Die Veränderungen bewegten sich dabei allerdings im überschaubaren Bereich.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem Atemholen an den Märkten, nachdem am Vortag in den USA die Aktienkurse gesunken und die Anleiherenditen gestiegen waren. Die mäßigen US-Vorgaben seien allerdings durch stabilisierte Futures ausgeglichen worden.

    Der japanische Nikkei 225 gewann 0,27 Prozent auf 45.754,93 Punkte und präsentierte sich damit weiter solide. Günstige Signale kamen vom Anleihemarkt. Die Nachfrage nach langlaufenden Papieren mit 40 Jahren Laufzeiten war im Rahmen einer Anleiheauktion hoch gewesen. Dies minderte Sorgen am Markt über die Schuldensituation.

    Leichte Gewinne verzeichneten auch die chinesischen Börsen. Gefragt waren weiterhin Technologiewerte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um rund ein Prozent auf 4.613,36 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,19 Prozent auf 26.569,72 Punkte.

    Australische Aktien stabilisierten sich nach den Vortagesverlusten. Der S&P/ASX 200 schloss 0,1 Prozent höher mit 8.773 Punkten./mf/stk




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
