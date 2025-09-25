(ehem. Veganz Group) mit 25,3 Mio. € EBITDA in H1/2025, 52,6% EK-Quote und umfassender Reorganisation

Ludwigsfelde (IRW-Press/25.09.2025) - Ludwigsfelde, den 25. September 2025 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) , verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein EBITDA von 25,3 Mio. € durch einen Einmalertrag aus dem Verkauf der Tochtergesellschaft OrbiFarm. Der Kaufpreis für OrbiFarm in Höhe von 30 Mio. € fließt vereinbarungsgemäß in mehreren Tranchen bis Ende 2028. Darüber hinaus bleibt Planethic dank einer 25%igen Exit- und Gewinnbeteiligung substanziell am Erfolg von OrbiFarm beteiligt.

Das bereinigte EBITDA lag bei –4,3 Mio. € (VJ –3,7 Mio. €), da im ausgewiesenen Periodenergebnis vorwiegend Effekte aus der mit Gläubigern vereinbarten Reduktion der Verbindlichkeiten noch nicht enthalten waren. Die Planethic Group AG erwartet eine entsprechende ergebniswirksame Entlastung in einer späteren Periode.

Entsprechend der strategischen Neuausrichtung lag der Umsatz als Teil der geplanten Transformation, um das herkömmliche Handelsgeschäft neu zu positionieren, bei 2,0 Mio. € (VJ: 7,0 Mio. €).

Nach dem Zukauf der Suplabs GmbH wird das Produktportfolio von Veganz in diese neue Tochtergesellschaft eingebracht, die sich auf den eCommerce-Handel fokussieren soll und Produktkonzepte agil am Markt innerhalb der Gen Z umsetzen kann. Gleichzeitig wird die Marke Veganz strategisch zu einer modernen Marke für gesunde Nahrungsergänzungsmittel transformiert. Neue Produkte befinden sich bereits in Entwicklung.

Im Wesentlichen dank der Produktportfolio-Optimierung und trotz der inflationsbedingten deutlichen Preissteigerungen im Einkauf blieb die Rohertragsmarge stabil bei 36,1% (VJ: 36,1 %).

Die Gruppe fokussierte sich im ersten Halbjahr 2025 maßgeblich auf den Umbau zu einer FoodTech-Holding mit mehreren Beteiligungen und einem House of Brands mit den Marken (Veganz, Happy Cheeze, Mililk , Heal und Peas on Earth).

Für Mililk - eine innovative 2D-Drucktechnologie zur effizienten und nachhaltigen Produktion von Milch, Milchalternativen, Säften, Smoothies und Suppen - konnten erfolgreich Partnerschaften mit Jindilli Beverages für einen Vertriebsstart in Nordamerika und der ANZ-Region sowie mit Lassonde für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Hinblick auf Säfte, Smoothies und funktionelle Getränke abgeschlossen werden.