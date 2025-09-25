Sky Labs bringt CART BP auf den Markt - Ringförmiges, manschettenloses Blutdruckmessgerät

SEOUL, Südkorea, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Sky Labs gab heute die offizielle Markteinführung von CART BP bekannt, einem ringförmigen, persönlichen Blutdruckmessgerät für den täglichen Gebrauch. Am Finger getragen, ermöglicht CART BP eine kontinuierliche 24-Stunden-Blutdrucküberwachung, auch während des Schlafs. Das Gerät ist von der koreanischen Arzneimittelbehörde MFDS zugelassen und basiert auf der klinisch validierten Technologie des professionellen Modells CART BP pro , das in Krankenhäusern als ambulantes Blutdruckmessgerät (ABPM) eingesetzt wird.

Herkömmliche Heimblutdruckmessgeräte arbeiten mit Arm-Manschetten und sind daher während des Schlafs kaum einsetzbar. CART BP hingegen misst zuverlässig den Blutdruck auch nachts und liefert so wichtige Daten zu morgendlichen Blutdruckwerten. Dadurch unterstützt es die Früherkennung und Prävention schwerer Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulärer Erkrankungen wie Schlaganfall, Hirnblutung und Herzinfarkt.

Über die begleitende App können Nutzer ihre Blutdruckverläufe einsehen. Die Funktion „Mein Blutdruck-Kalender" zeigt Durchschnittswerte und Schwankungen nach Zeit und Datum in übersichtlichen Diagrammen an. Auf diese Weise erhalten Anwender ein klares Bild ihrer individuellen Blutdruckmuster und können ein personalisiertes, systematisches Gesundheitsmanagement betreiben.

CART BP ist ab sofort im offiziellen Online-Shop von Sky Labs, über Naver Smart Store und Coupang, erhältlich. Zunächst erhalten Kunden ein Größenkit zur Bestimmung der passenden Ringgröße, bevor das individuelle Gerät ausgeliefert wird.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, erklärte:

„CART BP bringt klinisch validierte Technologie aus dem Krankenhaus direkt zu den Verbrauchern. Der entscheidende Vorteil liegt darin, Blutdruckmessungen individuell auf den Lebensstil abzustimmen – auch während des Schlafs."

Zum Marktstart führt Sky Labs zudem eine CSR-Initiative durch: Das Unternehmen spendet CART BP-Geräte an ältere Menschen in abgelegenen Regionen mit eingeschränkter medizinischer Infrastruktur, um den Zugang zur Blutdrucküberwachung zu verbessern und die Gesundheit in der Gemeinschaft zu fördern.

Über Sky Labs

Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein führendes Healthcare-Startup. Mit CART (Cardio Tracker) entwickelte das Unternehmen ein ringförmiges Medizingerät, das mittels optischer Sensoren Herzsignale erfasst und zur Krankheitsüberwachung einsetzt. Darauf aufbauend entstand CART BP, ein manschettenloses, ringförmiges Gerät zur kontinuierlichen 24-Stunden-Blutdruckmessung. Sky Labs hat einen exklusiven Vertriebsvertrag mit Daewoong Pharmaceutical für Südkorea unterzeichnet und bereitet den landesweiten Vertrieb an Krankenhäuser, Kliniken und Endverbraucher vor.

