Kampf um Europas Straßen
Albtraum für Tesla: BYD jagt Absatz in Europa um 200 Prozent nach oben
Europas Autofahrer greifen zu Chinas E-Autos. BYD baut seinen Vorsprung aus, während Tesla Marktanteile verliert.
- BYD überholt Tesla in Europa, Verkaufszahlen steigen.
- Chinesische E-Auto-Hersteller gewinnen Marktanteile.
- BYD plant neue Werke und lokale Batteriefertigung.
BYD hat seine Verkäufe in Europa im August massiv gesteigert und Tesla erneut überholt. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA setzte der chinesische Konzern dreimal so viele Neuwagen ab wie im Vorjahresmonat und kam auf ein Wachstum von 201,3 Prozent. Mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent lag BYD damit zum zweiten Mal in Folge vor Tesla. Dessen Absatz brach um 36,6 Prozent ein, der Marktanteil sank von 2 auf 1,2 Prozent. Auch andere chinesische Anbieter wie SAIC Motor, Mutterkonzern von MG, legten kräftig zu: plus 59,4 Prozent und im laufenden Jahr ein Marktanteil von 1,9 Prozent.
Parallel baut BYD seine Präsenz in Europa aus. In Ungarn startet noch in diesem Jahr ein neues Werk, 2026 folgt eine Fabrik in der Türkei. Zusammen sollen beide Standorte bis zu 500.000 Fahrzeuge jährlich produzieren. Darüber hinaus prüft das Unternehmen die Errichtung einer Batteriezellfertigung in Europa. "Der Import von Batterien aus China macht keinen Sinn, wenn die Montage vor Ort erfolgt", erklärte Sonderberater Alfredo Altavilla. Die Entscheidung, ob eine dritte Autofabrik oder eine Zellproduktion Vorrang erhält, hänge auch von Faktoren wie Energiekosten ab.
Altavilla wies zudem Sorgen zurück, die durch den Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway aus der 17-jährigen Beteiligung an BYD entstanden waren. Buffett habe eine zwanzigfache Rendite erzielt und „genau das getan, was Berkshire Hathaway tut: kaufen, verdienen und verkaufen“.
Auch der Gesamtmarkt entwickelte sich positiv. In der Europäischen Union stiegen die Neuzulassungen im August um 5,3 Prozent auf 677.786 Einheiten. Zählt man Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz hinzu, lag das Plus bei 4,7 Prozent. Elektrifizierte Fahrzeuge machten inzwischen über 62 Prozent aller Verkäufe aus, angetrieben von einem Anstieg um 30,2 Prozent bei reinen Elektroautos und einem Zuwachs von 54,5 Prozent bei Hybriden.
Die aktuellen Zahlen zeigen, wie schnell chinesische Hersteller in Europa Marktanteile gewinnen. BYD setzt dabei nicht nur auf aggressive Preise und neue Modelle, sondern zunehmend auch auf lokale Produktion – ein Signal, das den Druck auf europäische und US-amerikanische Konkurrenten weiter erhöhen dürfte.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion