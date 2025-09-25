    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Kampf um Europas Straßen

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Albtraum für Tesla: BYD jagt Absatz in Europa um 200 Prozent nach oben

    Europas Autofahrer greifen zu Chinas E-Autos. BYD baut seinen Vorsprung aus, während Tesla Marktanteile verliert.

    Für Sie zusammengefasst
    Kampf um Europas Straßen - Albtraum für Tesla: BYD jagt Absatz in Europa um 200 Prozent nach oben
    Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

    BYD hat seine Verkäufe in Europa im August massiv gesteigert und Tesla erneut überholt. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA setzte der chinesische Konzern dreimal so viele Neuwagen ab wie im Vorjahresmonat und kam auf ein Wachstum von 201,3 Prozent. Mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent lag BYD damit zum zweiten Mal in Folge vor Tesla. Dessen Absatz brach um 36,6 Prozent ein, der Marktanteil sank von 2 auf 1,2 Prozent. Auch andere chinesische Anbieter wie SAIC Motor, Mutterkonzern von MG, legten kräftig zu: plus 59,4 Prozent und im laufenden Jahr ein Marktanteil von 1,9 Prozent.

    Parallel baut BYD seine Präsenz in Europa aus. In Ungarn startet noch in diesem Jahr ein neues Werk, 2026 folgt eine Fabrik in der Türkei. Zusammen sollen beide Standorte bis zu 500.000 Fahrzeuge jährlich produzieren. Darüber hinaus prüft das Unternehmen die Errichtung einer Batteriezellfertigung in Europa. "Der Import von Batterien aus China macht keinen Sinn, wenn die Montage vor Ort erfolgt", erklärte Sonderberater Alfredo Altavilla. Die Entscheidung, ob eine dritte Autofabrik oder eine Zellproduktion Vorrang erhält, hänge auch von Faktoren wie Energiekosten ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    417,29€
    Basispreis
    2,68
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    467,13€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Altavilla wies zudem Sorgen zurück, die durch den Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway aus der 17-jährigen Beteiligung an BYD entstanden waren. Buffett habe eine zwanzigfache Rendite erzielt und „genau das getan, was Berkshire Hathaway tut: kaufen, verdienen und verkaufen“.

    Auch der Gesamtmarkt entwickelte sich positiv. In der Europäischen Union stiegen die Neuzulassungen im August um 5,3 Prozent auf 677.786 Einheiten. Zählt man Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz hinzu, lag das Plus bei 4,7 Prozent. Elektrifizierte Fahrzeuge machten inzwischen über 62 Prozent aller Verkäufe aus, angetrieben von einem Anstieg um 30,2 Prozent bei reinen Elektroautos und einem Zuwachs von 54,5 Prozent bei Hybriden.

    Die aktuellen Zahlen zeigen, wie schnell chinesische Hersteller in Europa Marktanteile gewinnen. BYD setzt dabei nicht nur auf aggressive Preise und neue Modelle, sondern zunehmend auch auf lokale Produktion – ein Signal, das den Druck auf europäische und US-amerikanische Konkurrenten weiter erhöhen dürfte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,39, was einem Rückgang von -88,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um Europas Straßen Albtraum für Tesla: BYD jagt Absatz in Europa um 200 Prozent nach oben Europas Autofahrer greifen zu Chinas E-Autos. BYD baut seinen Vorsprung aus, während Tesla Marktanteile verliert.