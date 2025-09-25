Albtraum für Tesla: BYD jagt Absatz in Europa um 200 Prozent nach oben

BYD hat seine Verkäufe in Europa im August massiv gesteigert und Tesla erneut überholt. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA setzte der chinesische Konzern dreimal so viele Neuwagen ab wie im Vorjahresmonat und kam auf ein Wachstum von 201,3 Prozent. Mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent lag BYD damit zum zweiten Mal in Folge vor Tesla. Dessen Absatz brach um 36,6 Prozent ein, der Marktanteil sank von 2 auf 1,2 Prozent. Auch andere chinesische Anbieter wie SAIC Motor, Mutterkonzern von MG, legten kräftig zu: plus 59,4 Prozent und im laufenden Jahr ein Marktanteil von 1,9 Prozent.

Parallel baut BYD seine Präsenz in Europa aus. In Ungarn startet noch in diesem Jahr ein neues Werk, 2026 folgt eine Fabrik in der Türkei. Zusammen sollen beide Standorte bis zu 500.000 Fahrzeuge jährlich produzieren. Darüber hinaus prüft das Unternehmen die Errichtung einer Batteriezellfertigung in Europa. "Der Import von Batterien aus China macht keinen Sinn, wenn die Montage vor Ort erfolgt", erklärte Sonderberater Alfredo Altavilla. Die Entscheidung, ob eine dritte Autofabrik oder eine Zellproduktion Vorrang erhält, hänge auch von Faktoren wie Energiekosten ab.