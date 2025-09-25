Feierliche Eröffnung der Konferenz „World Top-Performing Incubator Conference 2025"

Zusammenkunft globaler Inkubationseliten, Förderung junger innovativer Talente

SHANGHAI, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. September wurde die World Top-Performing Incubator Conference 2025 in der Sonderwirtschaftszone Lingang in Shanghai eröffnet. Die Konferenz unter dem Motto „Technologiegestützt • Innovation beflügelt die Zukunft" erkundet eine neue Landschaft für junge Talente aus aller Welt, um Innovationen zu integrieren und die Zukunft zu gestalten. An der Konferenz nahmen über 500 Gäste aus China und dem Ausland sowie mehr als 160 herausragende Projekte teil, die an acht hochkarätigen Forumsdiskussionen und Projektaustauschaktivitäten teilnahmen.

Bei der Eröffnungszeremonie waren Chen Jinshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Kommunistischen Parteikomitees der Stadt Shanghai, Sekretär des Arbeitsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas und Direktor des Sonderwirtschaftsgebiets Lingang, Jin Li, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, stellvertretender Sekretär und Präsident der Fudan-Universität, Yu Yong, stellvertretender Sekretär des CPC-Arbeitskomitees der Sonderzone Lingang, Sekretär des CPC-Komitees und Vorsitzender der Lingang Group, sowie Zhai Jinguo, stellvertretender Direktor der Wissenschafts- und Technologiekommission der Stadt Shanghai, den Global Youth Startup Hub ins Leben. Ziel ist es, ein neues Hochland für junge Talente zu schaffen und eine Superbühne für junge Innovatoren und Unternehmer zu bauen, auf der sie ihre Träume verwirklichen können.