Technologiegestützt • Innovation beflügelt die Zukunft
Feierliche Eröffnung der Konferenz „World Top-Performing Incubator Conference 2025"
Zusammenkunft globaler Inkubationseliten, Förderung junger innovativer Talente
SHANGHAI, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 22. September wurde die World Top-Performing Incubator Conference 2025 in der Sonderwirtschaftszone Lingang in Shanghai eröffnet. Die Konferenz unter dem Motto „Technologiegestützt • Innovation beflügelt die Zukunft" erkundet eine neue Landschaft für junge Talente aus aller Welt, um Innovationen zu integrieren und die Zukunft zu gestalten. An der Konferenz nahmen über 500 Gäste aus China und dem Ausland sowie mehr als 160 herausragende Projekte teil, die an acht hochkarätigen Forumsdiskussionen und Projektaustauschaktivitäten teilnahmen.
Bei der Eröffnungszeremonie waren Chen Jinshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Kommunistischen Parteikomitees der Stadt Shanghai, Sekretär des Arbeitsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas und Direktor des Sonderwirtschaftsgebiets Lingang, Jin Li, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, stellvertretender Sekretär und Präsident der Fudan-Universität, Yu Yong, stellvertretender Sekretär des CPC-Arbeitskomitees der Sonderzone Lingang, Sekretär des CPC-Komitees und Vorsitzender der Lingang Group, sowie Zhai Jinguo, stellvertretender Direktor der Wissenschafts- und Technologiekommission der Stadt Shanghai, den Global Youth Startup Hub ins Leben. Ziel ist es, ein neues Hochland für junge Talente zu schaffen und eine Superbühne für junge Innovatoren und Unternehmer zu bauen, auf der sie ihre Träume verwirklichen können.
Die Eröffnungszeremonie brachte die weltweit besten innovativen Ideen und Erkenntnisse aus dem Bereich der Inkubation zusammen. Während der Keynote-Session hielten Jin Li, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Präsident der Fudan-Universität, Dong Cheng, stellvertretender Vizepräsident für die Förderung der Forschung auf dem Festland, Lehrstuhlinhaber für Zelltechnik und Immunmedizin an der Polytechnischen Universität Hongkong, Yu Chenao, Geschäftsführer und Partner bei BCG, und Roberto Touza David, Mitbegründer und CEO von Startups.st und Mitbegründer von Cantera Capital, aufschlussreiche Vorträge. Dr. Marat Ressin, Präsident von YEDI, und Ilia Borishchev, CEO von VIBRAINT, führten einen Dialog über die leistungsstärksten Inkubatoren. Während der Podiumsdiskussion tauschten sieben weltweit führende Experten auf dem Gebiet der Inkubation ihre jeweiligen Erfahrungen mit der Inkubation technologischer Innovationen und zukünftigen Strategien aus.
Bei der Eröffnungszeremonie wurde auch eine Reihe von Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit bei der internationalen Innovationsinkubation unterzeichnet. Führende internationale Inkubatoren, innovative Unternehmen und Wissenschafts- und Technologieprojekte aus Kanada, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien, Großbritannien und anderen Ländern schließen sich mit chinesischen Partnern zusammen, um enge Verbindungen im Bereich Innovation zu fördern.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779554/20250923145401.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technologiegestutzt--innovation-beflugelt-die-zukunft-feierliche-eroffnung-der-konferenz-world-top-performing-incubator-conference-2025-302566873.html