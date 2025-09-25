    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta bekommt Gnadenfrist

    Betrugsskandal! Jetzt droht Mega-Strafe

    Singapur hat einen Anstieg der Betrugsfälle für Identitätsbetrug auf Facebook beobachtet. Jetzt drohen Meta saftige Strafen, sollte der Tech-Gigant nicht Maßnahmen wie Gesichtserkennung einführen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anstieg von Identitätsbetrug auf Facebook in Singapur.
    • Meta drohen Strafen bis zu 776.639 US-Dollar.
    • Gesichtserkennung soll Betrug eindämmen helfen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Meta bekommt Gnadenfrist - Betrugsskandal! Jetzt droht Mega-Strafe

    Singapurs Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie Meta bis zum Ende dieses Monats Zeit gegeben hat, um Maßnahmen wie Gesichtserkennung einzuführen, die dazu beitragen sollen, Identitätsbetrug auf Facebook einzudämmen.

    Der Tech-Gigant muss dabei mit einer Geldstrafe von bis zu 776.639 US-Dollar rechnen, wenn das Unternehmen die Frist "ohne triftigen Grund" nicht einhält, hieß es in einer Erklärung des Innenministeriums. Andernfalls drohen Strafen von 77.610 US-Dollar für jeden Tag nach Ablauf der Frist.

    Das Ministerium teilte mit, die Anweisung sei Meta am Mittwoch erteilt worden. Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

    Zu Beginn des Monats ordnete die Polizei Singapurs an, dass Meta Maßnahmen gegen Betrug auf Facebook ergreifen solle, um Anzeigen, Konten, Profile und Unternehmensseiten zu schützen, die sich als wichtige Regierungsvertreter ausgeben. Für diese Anordnung gab es keine Frist.

    Hintergrund der Anweisung ist, dass es zwischen Juni 2024 und Juni dieses Jahres einen Anstieg der Fälle von Betrügern beobachtet habe, die Facebook für Identitätsbetrug ausnutzten und dabei Videos oder Bilder von Amtsträgern in gefälschten Anzeigen, Konten, Profilen und Unternehmensseiten verwendeten.

    "Während Meta Schritte unternommen hat, um das Risiko von Identitätsbetrug weltweit, auch in Singapur, zu verrringern, sind das Innenministerium und die singapurische Polizei weiterhin besorgt über die Häufigkeit solcher Betrügereien in Singapur", sagte das Ministerium.

    Die Anordnung ist die erste, die im Rahmen des neuen Online Criminal Harms Act des Landes, der im Februar 2024 in Kraft trat, durchgeführt wurde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 646,8EUR auf Tradegate (25. September 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
