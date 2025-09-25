Betrugsskandal! Jetzt droht Mega-Strafe

Der Tech-Gigant muss dabei mit einer Geldstrafe von bis zu 776.639 US-Dollar rechnen, wenn das Unternehmen die Frist "ohne triftigen Grund" nicht einhält, hieß es in einer Erklärung des Innenministeriums. Andernfalls drohen Strafen von 77.610 US-Dollar für jeden Tag nach Ablauf der Frist.

Singapurs Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie Meta bis zum Ende dieses Monats Zeit gegeben hat, um Maßnahmen wie Gesichtserkennung einzuführen, die dazu beitragen sollen, Identitätsbetrug auf Facebook einzudämmen.

Das Ministerium teilte mit, die Anweisung sei Meta am Mittwoch erteilt worden. Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.



Zu Beginn des Monats ordnete die Polizei Singapurs an, dass Meta Maßnahmen gegen Betrug auf Facebook ergreifen solle, um Anzeigen, Konten, Profile und Unternehmensseiten zu schützen, die sich als wichtige Regierungsvertreter ausgeben. Für diese Anordnung gab es keine Frist.

Hintergrund der Anweisung ist, dass es zwischen Juni 2024 und Juni dieses Jahres einen Anstieg der Fälle von Betrügern beobachtet habe, die Facebook für Identitätsbetrug ausnutzten und dabei Videos oder Bilder von Amtsträgern in gefälschten Anzeigen, Konten, Profilen und Unternehmensseiten verwendeten.

"Während Meta Schritte unternommen hat, um das Risiko von Identitätsbetrug weltweit, auch in Singapur, zu verrringern, sind das Innenministerium und die singapurische Polizei weiterhin besorgt über die Häufigkeit solcher Betrügereien in Singapur", sagte das Ministerium.



Die Anordnung ist die erste, die im Rahmen des neuen Online Criminal Harms Act des Landes, der im Februar 2024 in Kraft trat, durchgeführt wurde.

