    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Moderate Verluste - Richtungssuche geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger bremsen am deutschen Aktienmarkt, abwarten.
    • Dax sinkt um 0,3 Prozent, MDax um 0,5 Prozent.
    • Vorsicht vor PCE-Inflationsdaten der US-Notenbank.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Gewinnen vom Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas auf die Bremse getreten. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

    Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 23.586 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,5 Prozent auf 30.158 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent abwärts.

    Auch die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten./edh/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
