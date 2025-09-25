UBS verbessert laut Finma Abwicklungsfähigkeit im Notfall

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    Für Sie zusammengefasst
    • UBS verbessert Abwicklungsfähigkeit laut Finma.
    • Wesentliche Meilensteine durch Fusionen erreicht.
    • Notfallplan muss besser in Abwicklungsplan integriert werden.
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei der Großbank UBS hat sich die Abwicklungsfähigkeit nach Ansicht der Aufsichtsbehörde verbessert. Es seien wesentliche Meilensteine erreicht worden. Die Finanzmarktaufsicht Finma habe erneut Fortschritte bei der Sanier- und Liquidierbarkeit - die sogenannte Abwicklungsfähigkeit - festgestellt und erachte eine Sanierung weiterhin als realisierbar, heißt es in einer Mitteilung der Behörde vom Donnerstag. Die Großbank könnte zurzeit mittels der bevorzugten Abwicklungsstrategie - die Unternehmensfortführung - rekapitalisiert, saniert und weitergeführt werden.

    Beurteilt wurde die Abwicklungsfähigkeit per Ende 2024. Dabei stellte die Finma fest, dass die Bank weitere Fortschritte bei der Beseitigung von identifizierten Hindernissen gemacht habe. Insbesondere mit den Fusionen der Stammhäuser und Schweizer Einheiten der Credit Suisse und der UBS habe die neue Bankengruppe wesentliche Meilensteine erreicht.

    Als globale systemrelevante Bank muss die UBS besondere Anforderungen zur Krisenplanung erfüllen. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Finma für die Gruppe einen Abwicklungsplan und beurteilt jährlich die Abwicklungsfähigkeit der Bank. Die UBS erarbeitet zudem einen Stabilisierungs- und einen Notfallplan, die beide ebenfalls jährlich von der Aufsichtsbehörde beurteilt werden.

    Der Stabilisierungsplan beschreibt laut Finma, mit welchen Maßnahmen die Bank sich im Fall einer Krise nachhaltig so stabilisieren will, dass sie ihre Geschäftstätigkeit ohne staatliche Eingriffe fortführen kann. Der Notfallplan zeigt auf, wie die systemrelevanten Funktionen aufrechterhalten werden sollen, falls die Stabilisierung nicht gelingt und eine Abwicklung scheitert.

    Der Notfallplan der Großbank entspreche weitgehend den geltenden gesetzlichen Anforderungen, so die Finma weiter. Er müsse jedoch künftig besser in den Abwicklungsplan integriert werden können, und könne deshalb noch nicht als umsetzbar beurteilt werden. Angesichts der andauernden CS-Integration verzichtet die Finma wie bereits im Vorjahr indes auf eine Beurteilung des Stabilisierungsplans./ys/ra/AWP/jha

    UBS Group

    -0,72 %
    +0,93 %
    +2,81 %
    +27,47 %
    +29,14 %
    +133,04 %
    +282,05 %
    +115,67 %
    +57,39 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 35,05 auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +0,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 117,22 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,33CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -17,39 %/+11,10 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
