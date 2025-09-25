BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen des Saatgut-Herstellers mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Die klare Dividendenerhöhung und der Ausblick ließen etwas Spielraum für seine Schätzungen, schrieb Konstantin Wiechert am Donnerstag./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 63,90EUR auf Tradegate (25. September 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

