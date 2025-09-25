ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Totalenergies auf 'Hold' - Ziel auf 57 Euro
- Berenberg senkt Kursziel für Totalenergies auf 57 Euro.
- Einstufung von "Buy" auf "Hold" geändert.
- Ölpreisprognosen aufgrund schwächerer Wirtschaft gesenkt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 52,85 auf Tradegate (25. September 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 121,18 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +5,42 %/+41,19 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 57 Euro
