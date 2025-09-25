    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Totalenergies auf 'Hold' - Ziel auf 57 Euro

    • Berenberg senkt Kursziel für Totalenergies auf 57 Euro.
    • Einstufung von "Buy" auf "Hold" geändert.
    • Ölpreisprognosen aufgrund schwächerer Wirtschaft gesenkt.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    TotalEnergies

    ISIN:FR0000120271WKN:850727

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 52,85 auf Tradegate (25. September 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 121,18 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +5,42 %/+41,19 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 57 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
