Berenberg senkt Totalenergies auf 'Hold' - Ziel auf 57 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 52,85 auf Tradegate (25. September 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 121,18 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +5,42 %/+41,19 % bedeutet.