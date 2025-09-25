    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Siemens Healthineers - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,81 % - 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -4,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Siemens Healthineers Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Die Siemens Healthineers Aktie ist bisher um -4,81 % auf 44,52 gefallen. Das sind -2,25  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Siemens Healthineers mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,60 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,60 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,73 % geändert.

    Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,95 %
    1 Monat -2,49 %
    3 Monate -0,60 %
    1 Jahr -4,38 %

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,43 Mrd.EUR wert.

    Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Healthineers

    -5,07 %
    -2,17 %
    -3,12 %
    -0,85 %
    -4,98 %
    +13,44 %
    +24,86 %
    +23,36 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



