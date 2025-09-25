JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 143 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis der Schweden im dritten Quartal sei ziemlich imposant, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Dies sei vor allem der Bruttomarge zu verdanken./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,18 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (25. September 2025, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 143

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

