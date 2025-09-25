Dax startet im Minus - Richtungssuche geht weiter

Manche sind leider hoffnungslos fanatisch von einer Ideologie überzeugt. Mich erinnert das meistens an den schwarzen Ritter von Monty Pythons - Ritter der Kokosnuss. Ohne eine Portion Humor ist das oft - zugegeben - kaum auszuhalten.





Ich meine ich bin grundsätzlich neutral ggü. Technologien eingestellt. Egal ob Elektromobilität vs. Verbrennermobilität. Kernkraft vs. erneuerbare Energien. Möge der Markt und jedes Individuum als Teil des Marktes für sich selbst entscheiden, was für ihn, den jeweiligen Anwendungsfall und seine vorhandenen betriebswirtschaftlichen Umstände oder die individuellen Lebensumstände die jeweils beste Lösung ist.





Was ich aber nicht abkann, sind Menschen, die anderen Menschen ständig vorschreiben möchten was sie zu tun und zu lassen oder wie sie zu leben und sich zu verhalten haben, sofern wir uns im Rahmen des rechtlich Legitimen bewegen. Sind wir noch im Kindergarten oder sind wir alle schon große Mädchen und Jungs und können als aufgeklärte Menschen gar Entscheidungen für uns selbst treffen?





Und meistens handelt es es sich meiner Lebenserfahrung nach bei den besonders eifrigen und fanatischen Ideologen - und das ist nicht böse gemeint - eher um Laien und Menschen, die sich fachlich kaum mit den Themen für die sie eintreten in der notwendigen Tiefe befassen.





Ich meine egal um was für eine Art technisches Projektmanagement oder eine Optimierungsstrategie es sich auch immer handelt. Meistens werden die größten sich einstellenden Erfolge in solchen Projekten ja eher zu Projektanfang erzielt, wo man mit verhältnismäßig geringem Aufwand bereits teilweise große erste Erfolge erreichen und verbuchen kann. Oft wird in diesem Zusammenhang von den "low hanging fruits" gesprochen. Umso weiter eine solche Optimierungsstrategie dann fortgeschritten ist, umso größer wird der erforderliche Aufwand noch weitere, zusätzliche Verbesserungen zu erzielen.





Doch gerade diese "low hanging fruits" sind sowohl in den 17 Jahren Energiewende als auch bei der Elektromobilität leider fast vollkommen ausgeblieben. Und das trotz Investitionen in Höhe von mehreren hunderten Milliarden Euro. Das könnte und müsste man als verantwortungsbewusster Manager und Politiker ja zum Anlass nehmen, nochmals zu reflektieren und zu hinterfragen, ob doch nicht alles so ist, wie es sich durch den eigenen Bias bedingt zunächst vielleicht dargestellt hat. Und dann pragmatisch vorzugehen und sich auch auf Kompromisse einzulassen und vor allem auch mal andere Ansichten und Meinungen zuzulassen. Doch genau das passiert nicht. Stattdessen wird nur viel Aufwand und Energie in die Bekämpfung anderer Meinungen gesteckt, Probleme mit enormen Aufwand und medialen Kampagnen unter den Teppich gekehrt. Das kann nicht gut ausgehen.





Es mutet für mich schon irgendwie grotesk an, dass die Befürworter der konventionellen Verbrennertechnologie so tolerant waren und die Elektromobilität haben gewähren lassen und auch heute noch gewähren lassen, gleichzeitig als Dank die Befürworter der Elektromobilität aber oft die Verbrennertechnologie am liebsten verbieten möchten und auch sonst mit allerlei Tricks bis hin zum Zwang alle anderen Menschen unbedingt in ein bestimmtes Konsumverhalten zwingen möchten.





Könnte das jetzt auch in andere Themenbereiche ausdehnen, Stichwort Gebäudeenergiegesetz.





Mich erinnert das Verhalten in der Politik - um ehrlich zu sein - psychologisch auch ein wenig an einen spielsüchtigen im Casino, der auch per tu nicht wahrhaben will, dass er die letzten Spiele einfach verloren hat und das Thema Risiko / Gewinnchancen im Casino vielleicht gänzlich falsch eingeschätzt hat. Das geht dann u.U. noch soweit, bis er ggf. wegen seiner verzerrten Realitätswahrnehmung und seinem nicht wahrhaben wollen noch Haus- und Hof verliert oder verspielt.





Der Punkt dabei ist, er stürzt im übertragenen Sinn dabei u.U. nicht nur sich selbst sondern auch andere Menschen wie Familie ins Unglück.





@eagelz : Ich gebe dir größtenteils recht, natürlich kann man für jede Perspektive Studien und Meinungen beauftragen. Das gilt sowohl für Pro und Contra Argumente. Und nichts auf der Welt ist einseitig nur schwarz oder weiß. Sobald man aber bereits im Vorfeld deutlichen Einfluss nehmen muss, hat das mit einer wissenschaftlich neutralen, sachlich begründeten Argumentation und freigeistiger wissenschaftlicher Arbeit im besten Sinne m.E. nach nichts mehr zu tun. Man setzt gezielt finanzielle Anreize oder nutzt Abhängigkeiten der Menschen und Wissenschaftler aus, um die Analyse bzw. das jeweilige Ergebnis im Sinne des ideologische gewünschten Resultats stark zu beeinflussen.





Und du hast - trotz allem was du aufgeführt hast - meine letzte Frage leider nicht beantwortet. Nämlich, warum dann in Anbetracht dieser zweifelsohne bestehenden Einflussnahmen noch zusätzlich maßlos unfair ggü. Menschen vorgegangen werden muss, die bestimmte Tatsachen ansprechen und sich erlauben auf Widersprüche hinzuweisen? Warum man also zu unlauteren Mitteln greifen muss, diese Menschen diffamieren und abwerten muss. In einigen Fällen ist sogar ein direkter Vernichtungswille zu erkennen.





Das offenbart nicht nur elementare Schwierigkeiten andere Meinungen und ggf. Fakten zu akzeptieren, auszuhalten oder zu tolerieren, sondern so ein Verhalten präsentiert zugleich auch ein äußerst fragwürdiges, teilweise antidemokratisches Verständnis welches für mich genau das Gegenteil von Pluralismus, Meinungsvielfalt und freier Rede darstellt. Denk mal drüber nach.



