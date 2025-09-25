    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Wirtschaft

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax startet im Minus - Richtungssuche geht weiter

    Wirtschaft - Dax startet im Minus - Richtungssuche geht weiter
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.595 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Porsche-Holding, BMW und Volkswagen, am Ende Siemens Healthineers, Siemens Energy und Heidelberg Materials.

    "Der Dax tritt weiterhin auf der Stelle. Die Richtungssuche geht weiter", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und solange nicht klar ist, wohin die Reise gehen wird, halten sich Käufer und Verkäufer gleichermaßen zurück." Die Umsätze liegen weiterhin deutlich unterhalb der historischen Durchschnittswerte. Das einzige Motto der Dax-Anleger scheine weiterhin "Abwarten" zu lauten, so Altmann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    100,00€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,87€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im zweiten Halbjahr haben bislang 22 der zumindest zeitweise im Dax vertretenen Werte negativ zur Indexentwicklung, 20 positiv. "Das zeigt, dass sich der Dax längst im negativen Sinne von der globalen Rally abgekoppelt hat", sagte der Marktexperte. Im zweiten Halbjahr hat sich der Dax bislang acht Prozent schlechter entwickelt als der US-Leitindex S&P 500. Einem US-Plus von sieben Prozent steht hier ein Dax-Minus von einem Prozent gegenüber.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1746 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8514 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 69,11 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax startet im Minus - Richtungssuche geht weiter Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.595 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der …