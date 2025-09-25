Wirtschaft
Dax startet im Minus - Richtungssuche geht weiter
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.595 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Porsche-Holding, BMW und Volkswagen, am Ende Siemens Healthineers, Siemens Energy und Heidelberg Materials.
"Der Dax tritt weiterhin auf der Stelle. Die Richtungssuche geht weiter", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und solange nicht klar ist, wohin die Reise gehen wird, halten sich Käufer und Verkäufer gleichermaßen zurück." Die Umsätze liegen weiterhin deutlich unterhalb der historischen Durchschnittswerte. Das einzige Motto der Dax-Anleger scheine weiterhin "Abwarten" zu lauten, so Altmann.
Im zweiten Halbjahr haben bislang 22 der zumindest zeitweise im Dax vertretenen Werte negativ zur Indexentwicklung, 20 positiv. "Das zeigt, dass sich der Dax längst im negativen Sinne von der globalen Rally abgekoppelt hat", sagte der Marktexperte. Im zweiten Halbjahr hat sich der Dax bislang acht Prozent schlechter entwickelt als der US-Leitindex S&P 500. Einem US-Plus von sieben Prozent steht hier ein Dax-Minus von einem Prozent gegenüber.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1746 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8514 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 69,11 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
AlphaOne_ schrieb gestern 13:35
Manche sind leider hoffnungslos fanatisch von einer Ideologie überzeugt. Mich erinnert das meistens an den schwarzen Ritter von Monty Pythons - Ritter der Kokosnuss. Ohne eine Portion Humor ist das oft - zugegeben - kaum auszuhalten.
Ich meine ich bin grundsätzlich neutral ggü. Technologien eingestellt. Egal ob Elektromobilität vs. Verbrennermobilität. Kernkraft vs. erneuerbare Energien. Möge der Markt und jedes Individuum als Teil des Marktes für sich selbst entscheiden, was für ihn, den jeweiligen Anwendungsfall und seine vorhandenen betriebswirtschaftlichen Umstände oder die individuellen Lebensumstände die jeweils beste Lösung ist.
Was ich aber nicht abkann, sind Menschen, die anderen Menschen ständig vorschreiben möchten was sie zu tun und zu lassen oder wie sie zu leben und sich zu verhalten haben, sofern wir uns im Rahmen des rechtlich Legitimen bewegen. Sind wir noch im Kindergarten oder sind wir alle schon große Mädchen und Jungs und können als aufgeklärte Menschen gar Entscheidungen für uns selbst treffen?
Und meistens handelt es es sich meiner Lebenserfahrung nach bei den besonders eifrigen und fanatischen Ideologen - und das ist nicht böse gemeint - eher um Laien und Menschen, die sich fachlich kaum mit den Themen für die sie eintreten in der notwendigen Tiefe befassen.
Ich meine egal um was für eine Art technisches Projektmanagement oder eine Optimierungsstrategie es sich auch immer handelt. Meistens werden die größten sich einstellenden Erfolge in solchen Projekten ja eher zu Projektanfang erzielt, wo man mit verhältnismäßig geringem Aufwand bereits teilweise große erste Erfolge erreichen und verbuchen kann. Oft wird in diesem Zusammenhang von den "low hanging fruits" gesprochen. Umso weiter eine solche Optimierungsstrategie dann fortgeschritten ist, umso größer wird der erforderliche Aufwand noch weitere, zusätzliche Verbesserungen zu erzielen.
Doch gerade diese "low hanging fruits" sind sowohl in den 17 Jahren Energiewende als auch bei der Elektromobilität leider fast vollkommen ausgeblieben. Und das trotz Investitionen in Höhe von mehreren hunderten Milliarden Euro. Das könnte und müsste man als verantwortungsbewusster Manager und Politiker ja zum Anlass nehmen, nochmals zu reflektieren und zu hinterfragen, ob doch nicht alles so ist, wie es sich durch den eigenen Bias bedingt zunächst vielleicht dargestellt hat. Und dann pragmatisch vorzugehen und sich auch auf Kompromisse einzulassen und vor allem auch mal andere Ansichten und Meinungen zuzulassen. Doch genau das passiert nicht. Stattdessen wird nur viel Aufwand und Energie in die Bekämpfung anderer Meinungen gesteckt, Probleme mit enormen Aufwand und medialen Kampagnen unter den Teppich gekehrt. Das kann nicht gut ausgehen.
Es mutet für mich schon irgendwie grotesk an, dass die Befürworter der konventionellen Verbrennertechnologie so tolerant waren und die Elektromobilität haben gewähren lassen und auch heute noch gewähren lassen, gleichzeitig als Dank die Befürworter der Elektromobilität aber oft die Verbrennertechnologie am liebsten verbieten möchten und auch sonst mit allerlei Tricks bis hin zum Zwang alle anderen Menschen unbedingt in ein bestimmtes Konsumverhalten zwingen möchten.
Könnte das jetzt auch in andere Themenbereiche ausdehnen, Stichwort Gebäudeenergiegesetz.
Mich erinnert das Verhalten in der Politik - um ehrlich zu sein - psychologisch auch ein wenig an einen spielsüchtigen im Casino, der auch per tu nicht wahrhaben will, dass er die letzten Spiele einfach verloren hat und das Thema Risiko / Gewinnchancen im Casino vielleicht gänzlich falsch eingeschätzt hat. Das geht dann u.U. noch soweit, bis er ggf. wegen seiner verzerrten Realitätswahrnehmung und seinem nicht wahrhaben wollen noch Haus- und Hof verliert oder verspielt.
Der Punkt dabei ist, er stürzt im übertragenen Sinn dabei u.U. nicht nur sich selbst sondern auch andere Menschen wie Familie ins Unglück.
@eagelz : Ich gebe dir größtenteils recht, natürlich kann man für jede Perspektive Studien und Meinungen beauftragen. Das gilt sowohl für Pro und Contra Argumente. Und nichts auf der Welt ist einseitig nur schwarz oder weiß. Sobald man aber bereits im Vorfeld deutlichen Einfluss nehmen muss, hat das mit einer wissenschaftlich neutralen, sachlich begründeten Argumentation und freigeistiger wissenschaftlicher Arbeit im besten Sinne m.E. nach nichts mehr zu tun. Man setzt gezielt finanzielle Anreize oder nutzt Abhängigkeiten der Menschen und Wissenschaftler aus, um die Analyse bzw. das jeweilige Ergebnis im Sinne des ideologische gewünschten Resultats stark zu beeinflussen.
Und du hast - trotz allem was du aufgeführt hast - meine letzte Frage leider nicht beantwortet. Nämlich, warum dann in Anbetracht dieser zweifelsohne bestehenden Einflussnahmen noch zusätzlich maßlos unfair ggü. Menschen vorgegangen werden muss, die bestimmte Tatsachen ansprechen und sich erlauben auf Widersprüche hinzuweisen? Warum man also zu unlauteren Mitteln greifen muss, diese Menschen diffamieren und abwerten muss. In einigen Fällen ist sogar ein direkter Vernichtungswille zu erkennen.
Das offenbart nicht nur elementare Schwierigkeiten andere Meinungen und ggf. Fakten zu akzeptieren, auszuhalten oder zu tolerieren, sondern so ein Verhalten präsentiert zugleich auch ein äußerst fragwürdiges, teilweise antidemokratisches Verständnis welches für mich genau das Gegenteil von Pluralismus, Meinungsvielfalt und freier Rede darstellt. Denk mal drüber nach.
AlphaOne_ schrieb 22.09.25, 13:49
morimori schrieb 22.09.25, 11:50
