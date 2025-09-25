    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation Reg Shs AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation Reg Shs
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner Flughafen BER nach wie vor im 'Ausnahmemodus'

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberangriff auf BER: IT-System weiterhin lahmgelegt.
    • Verspätungen und drei Abflüge heute bereits abgesagt.
    • Unterstützung durch Feuerwehr und Bodenpersonal läuft.
    Berliner Flughafen BER nach wie vor im 'Ausnahmemodus'
    Foto: Raytheon Technologies Corporation

    BERLIN (dpa-AFX) - Auch Tage nach dem Cyberangriff auf ein IT-System befindet sich der Berliner Flughafen BER nach Angaben eines Flughafensprechers im "Ausnahmemodus". Das lahmgelegte System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniert noch immer nicht. Es gebe heute wieder eine Reihe von Verspätungen, sagte Flughafensprecher Axel Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.

    Abgesagt seien für heute bislang drei Abflüge. An den Terminals sei es am Morgen relativ ruhig. Am Mittwoch wurden seinen Angaben zufolge zwölf Abflüge und zwölf Ankünfte abgesagt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTX Corporation!
    Long
    136,50€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 6,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,89€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 5,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Feuerwehr und Personal des Flächenservices unterstützten weiterhin bei der Gepäcksortierung, sagte Schmidt. Die Airlines und die Unternehmen für die Bodenabfertigung bringen seinen Angaben zufolge nach und nach mehr Personal und zum Teil auch eigene Systeme an den Start, um die Situation zu verbessern. "Wir versuchen Zug um Zug die Lage weiter zu stabilisieren."

    Der IT-Dienstleister Collins Aerospace - eine Tochter des US-Konzerns RTX - war am Freitagabend Opfer eines Cyberangriffs geworden. Der Hackerangriff legte elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. Betroffen waren neben Berlin insbesondere die Flughäfen in Brüssel, Dublin und London (Heathrow). Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen. Die britischen Behörden haben in dem Zusammenhang einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wurde unter Auflagen wieder freigelassen./bum/DP/stk

    RTX Corporation Reg Shs

    +0,25 %
    +2,57 %
    +3,46 %
    +12,45 %
    +28,52 %
    +62,71 %
    +179,31 %
    +203,05 %
    +1.778,68 %
    ISIN:US75513E1010WKN:A2PZ0R

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTX Corporation Reg Shs Aktie

    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 138,3 auf Tradegate (25. September 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTX Corporation Reg Shs Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTX Corporation Reg Shs bezifferte sich zuletzt auf 185,17 Mrd..

    RTX Corporation Reg Shs zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berliner Flughafen BER nach wie vor im 'Ausnahmemodus' Auch Tage nach dem Cyberangriff auf ein IT-System befindet sich der Berliner Flughafen BER nach Angaben eines Flughafensprechers im "Ausnahmemodus". Das lahmgelegte System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniert noch immer nicht. Es …