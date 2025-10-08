    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Datenagenda: Handels- und Leistungsbilanz, deutsche Industrie und FOMC-Protokoll

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 8/25
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    20:00 Uhr, USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 08.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitsentgelte (Jahr)
    01:50JapanJPNLeistungsbilanz n.s.a.
    03:45JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    09:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Panetta spricht
    12:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    15:20USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    15:20USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    15:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    16:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    17:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    19:15USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    20:00USAUSAFOMC Protokoll
    20:15USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    23:45USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen
    11:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    12:00 WebinarHSBC: Daily Trading Live mit Jörg Scherer - am Puls der Märkte
    09.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
