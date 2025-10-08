Ihre wichtigsten Termine
Datenagenda: Handels- und Leistungsbilanz, deutsche Industrie und FOMC-Protokoll
- Konjunkturdaten: Japan, Deutschland, USA heute relevant.
- FOMC-Protokoll um 20:00 Uhr, wichtige Infos erwarten.
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 08.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitsentgelte (Jahr) 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 03:45 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. (Monat) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 09:30 EUR EZB-Mitglied Panetta spricht 12:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:20 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 15:20 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 15:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 16:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 17:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:15 USA Fed-Mitglied Logan spricht 20:00 USA FOMC Protokoll 20:15 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 23:45 USA Fed-Mitglied Barr spricht
