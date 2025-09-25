RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Schweden sei im dritten Quartal höher gewesen als gedacht, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe robuster, die Zollbelastungen kämen wohl erst im vierten Quartal zum Tragen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,73 % und einem Kurs von 15,63EUR auf Tradegate (25. September 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



