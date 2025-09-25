Dieser KI-Profiteur ist jetzt zum Kauf empfohlen – und hat noch Luft nach oben!

Wenngleich die USA in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz trotz der Fortschritte chinesischer Konkurrenten wie Alibaba , Baidu und Huawei noch immer tonangebend sind, rechnen nicht wenige Expertinnen und Experten in absehbarer Zeit mit einem Führungswechsel zugunsten der Volksrepublik.

Der Grund hierfür ist vergleichsweise simpel: Die marode Energieinfrastruktur der Vereinigten Staaten. Es wird befürchtet, dass sowohl der Ausbau der Energieerzeugungskapazitäten als auch die Verbesserung der Übertragungsnetze hinter dem rasant wachsenden Bedarf von KI-Rechenzentren zurückbleiben – erst recht vor dem Hintergrund des Feldzuges von US-Präsident Donald Trump gegen Solar- und Windenergie, welche auch in den USA die niedrigsten Gestehungskosten bieten.

+1.527,8 Prozent in 10 Jahren – diese Aktie weiß zu begeistern!

Einer der größten Spezialisten auf diesem Gebiet ist Quanta Services. Das Unternehmen bietet zahlreiche Dienstleistungen rund um Übertragungsnetze, Pipelines und Breitbandausbau an und ist damit perfekt positioniert, um dem KI-Boom von der Infrastrukturseite her zu begegnen.

Die gefragte Expertise des Konzerns hat bereits in den vergangenen Jahren zu einem kräftigen Wachstum geführt und die Aktie stark steigen lassen. +1.527,8 Prozent ist die stolze Bilanz in den vergangenen 10 Jahren. Allein in diesem Jahr hat sich Quanta Services bereits um 27,5 Prozent verteuert und damit den Gesamtmarkt weit hinter sich gelassen.

Jefferies rät jetzt zum Kauf und hebt sein Kursziel an

Geht es nach den Analystinnen und Analysten des Finanzdienstleisters Jefferies ist das Ende der Fahnenstangen allerdings noch lange nicht erreicht. Die zuvor neutrale Bewertung der Aktie hat das Research-Haus am Mittwoch zugunsten einer Kaufempfehlung gekappt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 389 auf 469 US-Dollar angehoben. Das impliziert gegenüber dem Tagesschlusskurs eine Upside von 16,4 Prozent.

Als Grund für seine verbesserte Einschätzung gibt Lead-Analyst Julien Dumoulin Smith, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks unter den Top-20-Prozent der zuverlässigsten Analysten landet, die wachsende Größe des adressierbaren Marktes an.

Zweistellige Wachstumsraten bis ins nächste Jahrzehnt

Quanta ist seiner Einschätzung nach hervorragend positioniert, um vom Ausbau neuer Hochspannungsleitungen, neuen Gaspipelines, dem Ausbau erneuerbarer Energien und neuen Datenzentren zu profitieren. Er erwartet bis weit in das kommende Jahrzehnt eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) der Gewinne im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Nach der Korrektur in den vergangenen Wochen würden Anlegerinnen und Anleger nicht nur die Konsistenz, sondern auch die Zugkraft des zu erwartenden Unternehmenswachstum unterschätzen. Schon in der Vergangenheit habe Quanta Services unter Beweis gestellt, besser und konstanter als seine Mitbewerber performen zu können.

Aktie springt an, hat die Wall Street an ihrer Seite

Mit seiner Kaufempfehlung rannte Dumoulin-Smith bei Anlegerinnen und Anlegern offene Türen ein, die Aktie verteuerte sich am Mittwoch in einem sonst schwachen Gesamtmarktumfeld um 3,4 Prozent. Damit sind neue Allzeithochs bereits wieder in Reichweite.

Insgesamt kommt Quanta Services aktuell bei insgesamt 30 Bewertungen auf 16 Kaufempfehlungen. Während ein Experte zum Verkauf rät, stellen die übrigen 13 Empfehlungen solche zum Halten dar. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 422,24 US-Dollar und impliziert eine Upside von 4,8 Prozent. Mit 469 US-Dollar hat Jefferies das zweithöchste der gegenwärtigen Kursziele geliefert. Das höchste Kursziel sieht den fairen Wert der Aktie bei 490 US-Dollar erreicht.

Fazit: Toller Wert, aber gegenwärtig noch zu teuer

Während der starke Aufwärtstrend der Aktie, die KI-Story und positiv gestimmte Analystinnen und Analysten weiter für Kursgewinne sorgen könnten, nehmen die Gefahren durch eine hohe Unternehmensbewertung zu.

Für das laufende Geschäftsjahr ist Quanta Services bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,8 bewertet. Das liegt nicht nur um 75,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt, sondern auch um 41,3 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel. Nicht viel anders sieht es bei den übrigen Kennziffern aus. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung hin.

Wer hier einsteigen möchte, sollte daher auf die nächste größere Korrektur warten, um einerseits die Sicherheitsmarge und andererseits die Ertragschancen zu erhöhen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Quanta Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 343,7EUR auf Tradegate (25. September 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.