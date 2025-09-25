Buy or Goodbye?
Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer – Analystenstimmen des Tages
Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- Goldman Sachs senkt Infineon-Kursziel auf 43 Euro.
- Berenberg stuft Totalenergies auf "Hold", Ziel 57 Euro.
- JPMorgan bleibt bei Lufthansa auf "Underweight", 5 Euro.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Goldman Sachs senkt das Kursziel für Infineon
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell.
Berenberg senkt das Kursziel für die Aktien von Totalenergies
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell.
JPMorgan stuft Lufthansa auf "Underweight"
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet.
Deutsche Bank Research stuft Gerresheimer auf "Hold"
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)