    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Buy or Goodbye?

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer – Analystenstimmen des Tages

    Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Infineon-Kursziel auf 43 Euro.
    • Berenberg stuft Totalenergies auf "Hold", Ziel 57 Euro.
    • JPMorgan bleibt bei Lufthansa auf "Underweight", 5 Euro.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Buy or Goodbye? - Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer – Analystenstimmen des Tages
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Goldman Sachs senkt das Kursziel für Infineon

    Infineon Technologies

    -0,96 %
    +1,92 %
    -8,73 %
    -6,64 %
    +13,53 %
    +46,48 %
    +42,27 %
    +259,19 %
    -52,93 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Short
    8,10€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,12€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Berenberg senkt das Kursziel für die Aktien von Totalenergies

    TotalEnergies

    -0,34 %
    +2,84 %
    -2,97 %
    +0,97 %
    -13,82 %
    +13,61 %
    +82,59 %
    +63,63 %
    +378,83 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell.

    JPMorgan stuft Lufthansa auf "Underweight"

    Deutsche Lufthansa

    +0,72 %
    -0,11 %
    -8,76 %
    +3,72 %
    +20,88 %
    +31,46 %
    +43,57 %
    -8,65 %
    +66,05 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet.

    Deutsche Bank Research stuft Gerresheimer auf "Hold"

    Gerresheimer

    -1,21 %
    -16,08 %
    -21,01 %
    -23,84 %
    -62,39 %
    -21,76 %
    -61,48 %
    -42,73 %
    -18,27 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,81, was eine Steigerung von +4,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer – Analystenstimmen des Tages Infineon, Totalenergies, Lufthansa und Gerresheimer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.