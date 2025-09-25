Dänemark
Drohnenaktivitäten sind 'hybrider Angriff'
Für Sie zusammengefasst
- Dänische Regierung spricht von hybridem Angriff.
- Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen festgestellt.
- Verteidigungsminister vermutet professionellen Akteur.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Regierung spricht nach den erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land von einem "hybriden Angriff". Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Morgen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen./trs/DP/jha
