DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 36,56EUR auf Tradegate (25. September 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

