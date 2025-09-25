Polens Baugigant für den Wiederaufbau in der Ukraine

Budimex SA profitiert als einer der führenden Baukonzerne Polens von Infrastrukturprojekten innerhalb des Landes. Außerdem ist das Unternehmen perfekt positioniert, um nach einem möglichen Kriegsende in der Ukraine beim Wiederaufbau von Autobahnen, Schienennetzen, Brücken und Tunneln mitzuwirken.

Budimex hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Bauunternehmen in Polen entwickelt. Heute bietet Budimex ein sehr breites Spektrum an Geschäfts- und Dienstleistungsaktivitäten. Die reichen von allgemeinem Hochbau (Büro- und Wohngebäude), über Infrastrukturprojekte (Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Flughäfen) und Industrieanlagenbau bis hin zu Infrastrukturen im Energiesektor, Abfallwirtschaft und Dienstleistungen (Facility Management, Labordienstleistungen, Infrastrukturunterhalt, etc.). Diese breite Aufstellung macht das Unternehmen unabhängiger gegen Schwächephasen in einzelnen Bereichen und hilft dabei, Risiken besser zu verteilen.