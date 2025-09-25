Budimex: Starke Basis
Polens Baugigant für den Wiederaufbau in der Ukraine
Budimex SA, ein führender Baukonzern in Polen, profitiert von Infrastrukturprojekten und ist bereit für den Wiederaufbau in der Ukraine.
Budimex SA profitiert als einer der führenden Baukonzerne Polens von Infrastrukturprojekten innerhalb des Landes. Außerdem ist das Unternehmen perfekt positioniert, um nach einem möglichen Kriegsende in der Ukraine beim Wiederaufbau von Autobahnen, Schienennetzen, Brücken und Tunneln mitzuwirken.
Budimex hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Bauunternehmen in Polen entwickelt. Heute bietet Budimex ein sehr breites Spektrum an Geschäfts- und Dienstleistungsaktivitäten. Die reichen von allgemeinem Hochbau (Büro- und Wohngebäude), über Infrastrukturprojekte (Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Flughäfen) und Industrieanlagenbau bis hin zu Infrastrukturen im Energiesektor, Abfallwirtschaft und Dienstleistungen (Facility Management, Labordienstleistungen, Infrastrukturunterhalt, etc.). Diese breite Aufstellung macht das Unternehmen unabhängiger gegen Schwächephasen in einzelnen Bereichen und hilft dabei, Risiken besser zu verteilen.
Prall gefülltes Orderbuch
Im ersten Halbjahr 2025 sank der Konzernumsatz der Gruppe um rund 2,2% auf 3,95 Mrd. PLN (Vorjahr: 4,04 Mrd. PLN). Der Nettogewinn ging ebenfalls um rund 2,2% auf 270,5 Mio. PLN zurück. Als Hauptgrund für den Umsatzrückgang gab Budimex die verstärkte Beteiligung an der Umsetzung von Konzernprojekten (einschließlich dem Bau von Photovoltaik-Anlagen) an, deren Umsätze nicht im Konzernabschluss berücksichtigt wurden. Das Orderbuch ist mit Aufträgen im Wert von 17 Mrd. PLN (ca. 3 Mrd. EUR) prall gefüllt.
Der Kurs der Aktie bewegt sich langfristig aufwärts, ist vom Jahreshoch bei knapp 160 Euro inzwischen aber knapp 25% entfernt. Im Kursbereich um 120 Euro ist der Titel aus technischer Sicht solide unterstützt. Mit einem KGV unter 20 ist Budimex fundamental nicht mehr teuer.
Empfehlung: kaufen
Kursziel: 148 EUR; StopLoss: unter 109 EUR
