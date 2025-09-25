Anlagechancen an Polens Börse

Polen hat sich in den vergangenen Jahren von einem Schwellenland zu einer dynamischen Volkswirtschaft entwickelt. Die Dynamik ist so hoch, dass das Land in diesem Jahr sogar als einer der Wachstumstreiber in Europa gilt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt dem Land für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 3,5% in Aussicht. Das liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt.

Das Umfeld für Polen verbessert sich ebenfalls. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Donald Tusk im Jahr 2023 sind die Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit geringer geworden. Das belebt Zuflüsse von EU-Fördermitteln. Diese Mittel fließen in den Ausbau der Infrastuktur, innovative Projekte und Digitalisierung.