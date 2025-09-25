    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Polnische Aktien

    Anlagechancen an Polens Börse

    Polen hat sich von einem Schwellenland zu einer dynamischen Volkswirtschaft entwickelt und gilt als Wachstumstreiber in Europa.

    Polen hat sich in den vergangenen Jahren von einem Schwellenland zu einer dynamischen Volkswirtschaft entwickelt. Die Dynamik ist so hoch, dass das Land in diesem Jahr sogar als einer der Wachstumstreiber in Europa gilt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt dem Land für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 3,5% in Aussicht. Das liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. 

    Das Umfeld für Polen verbessert sich ebenfalls. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Donald Tusk im Jahr 2023 sind die Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit geringer geworden. Das belebt Zuflüsse von EU-Fördermitteln. Diese Mittel fließen in den Ausbau der Infrastuktur, innovative Projekte und Digitalisierung. 

    Strukturelle Treiber für Polens Wirtschaft und Börsen

    In Polen sind viele strukturelle Treiber für weiteres Wachstum intakt. Die Stärke Polens liegt auch in seiner strategischen Position. Als Brücke zwischen Ost und West profitiert das Land vom „Nearshoring“-Trend, bei dem Unternehmen ihre Produktion näher an Europa verlagern. Zudem zieht das Land aufgrund wettbewerbsfähiger Produktionskosten, einer jungen und gut ausgebildeten Bevölkerung und einem stabilen politischen Umfeld ausländische Investoren an. 

    Weiteres Plus: Ab dem kommenden Jahr fördert die Regierung polnische Aktiensparpläne mit steuerlichen Anreizen. Dies dürfte der Börse Warschau langfristig solide Mittelzuflüsse aus der Bevölkerung bescheren. 

     Wir stellen Ihnen Aktien vor, mit denen Sie von der Dynamik in Polen profitieren können.

