    Notenbank SNB legte Zinspause ein - Leitzins weiter bei null Prozent

    • SNB belässt Leitzins bei 0,00 Prozent, Zinspause.
    • Inflationsdruck bleibt stabil, Lage wird beobachtet.
    • Wirtschaftsaussichten unsicher, Risiken durch US-Zölle.
    Schweiz - Notenbank SNB legte Zinspause ein - Leitzins weiter bei null Prozent
    Foto: Schoening - picture alliance

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Nach sechs aufeinanderfolgenden Zinssenkungen wird der Leitzins bei 0,00 Prozent belassen, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Der Inflationsdruck sei gegenüber dem Vorquartal praktisch unverändert. Die Nationalbank werde die Lage weiter genau beobachten und die Geldpolitik gegebenenfalls anpassen, um die Preisstabilität sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung.

    Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz bleiben jedoch unsicher, wie die Notenbank feststellte. Sie hätten sich insbesondere mit den deutlich höheren US-Zöllen eingetrübt. Hauptrisiken für die Schweizer Wirtschaft blieben daher die US-Handelspolitik und die Entwicklung der Weltwirtschaft.

    Der aktuelle Entscheid der SNB kommt nicht überraschend. Die überwiegende Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen hatten einen unveränderten Leitzins erwartet.

    Auf den vergangenen sechs Sitzungen hatte die SNB den Leitzins noch jeweils gesenkt. Zuvor hatte die Notenbank ab Juni 2022 den Leitzins von damals minus 0,75 Prozent in nur fünf Schritten auf 1,75 Prozent gehievt. Der Grund war die markant gestiegene Teuerung, die sich seither wieder deutlich verringert hat und zwischenzeitlich sogar in den negativen Bereich gerutscht war./ra/rw/AWP/jkr

    ISIN:CH0001319265WKN:852243

     

