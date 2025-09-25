MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025
Schule trifft Wirtschaft
Mainz (ots) - Mit vereinten Kräften setzen Land und Wirtschaft auf
MINT-Förderung: Beim MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 am 24. September in der Alten
Lokhalle Mainz kamen 120 Lehrkräfte weiterführender Schulen zusammen.
Veranstalter sind SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz sowie Partner aus
Chemieverbänden, Metall- und Arbeitgeberverbänden - unterstützt vom
Bildungsministerium.
Im Zentrum stand, wie Naturwissenschaften und Technik praxisnah in den
Unterricht der Sekundarstufe gebracht werden können. In Infoforen diskutierten
die Teilnehmenden Themen wie Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer, Sicherer
Unterricht mit DEGINTU, Teilchenphysik oder Grundwasser als Lebensraum.
MINT-Förderung: Beim MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 am 24. September in der Alten
Lokhalle Mainz kamen 120 Lehrkräfte weiterführender Schulen zusammen.
Veranstalter sind SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz sowie Partner aus
Chemieverbänden, Metall- und Arbeitgeberverbänden - unterstützt vom
Bildungsministerium.
Im Zentrum stand, wie Naturwissenschaften und Technik praxisnah in den
Unterricht der Sekundarstufe gebracht werden können. In Infoforen diskutierten
die Teilnehmenden Themen wie Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer, Sicherer
Unterricht mit DEGINTU, Teilchenphysik oder Grundwasser als Lebensraum.
Mut machend war der Vortrag von Prof. Eckhard Thines, Professor für
Biotechnologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Landeskoordinator
Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Mit seinen positiven Botschaften zur
Entwicklung der Biotechnologie im Land zeigte er, welche Chancen dieser
Zukunftsbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung bereithält.
Parallel präsentierte eine Ausstellung von Chemie- und Metallverbänden,
Hochschulen und Schülerforschungszentren Unterrichtsmaterialien, Förderprogramme
und Zertifikate. Ziel: Lehrerinnen und Lehrer fit machen für modernen
MINT-Unterricht - und damit junge Menschen frühzeitig an Zukunftsbranchen
heranführen.
Pressekontakt:
Chemieverbände Rheinland-Pfalz
Tobias Göpel
T: 06215205627
E: mailto:tobias.goepel@chemie-rp.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58222/6124841
OTS: Chemieverbände Rheinland-Pfalz
Biotechnologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Landeskoordinator
Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Mit seinen positiven Botschaften zur
Entwicklung der Biotechnologie im Land zeigte er, welche Chancen dieser
Zukunftsbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung bereithält.
Parallel präsentierte eine Ausstellung von Chemie- und Metallverbänden,
Hochschulen und Schülerforschungszentren Unterrichtsmaterialien, Förderprogramme
und Zertifikate. Ziel: Lehrerinnen und Lehrer fit machen für modernen
MINT-Unterricht - und damit junge Menschen frühzeitig an Zukunftsbranchen
heranführen.
Pressekontakt:
Chemieverbände Rheinland-Pfalz
Tobias Göpel
T: 06215205627
E: mailto:tobias.goepel@chemie-rp.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58222/6124841
OTS: Chemieverbände Rheinland-Pfalz
Autor folgen