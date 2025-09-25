Schule trifft Wirtschaft

Mainz (ots) - Mit vereinten Kräften setzen Land und Wirtschaft auf

MINT-Förderung: Beim MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 am 24. September in der Alten

Lokhalle Mainz kamen 120 Lehrkräfte weiterführender Schulen zusammen.

Veranstalter sind SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz sowie Partner aus

Chemieverbänden, Metall- und Arbeitgeberverbänden - unterstützt vom

Bildungsministerium.



Im Zentrum stand, wie Naturwissenschaften und Technik praxisnah in den

Unterricht der Sekundarstufe gebracht werden können. In Infoforen diskutierten

die Teilnehmenden Themen wie Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer, Sicherer

Unterricht mit DEGINTU, Teilchenphysik oder Grundwasser als Lebensraum.





Mut machend war der Vortrag von Prof. Eckhard Thines, Professor für

Biotechnologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Landeskoordinator

Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Mit seinen positiven Botschaften zur

Entwicklung der Biotechnologie im Land zeigte er, welche Chancen dieser

Zukunftsbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung bereithält.



Parallel präsentierte eine Ausstellung von Chemie- und Metallverbänden,

Hochschulen und Schülerforschungszentren Unterrichtsmaterialien, Förderprogramme

und Zertifikate. Ziel: Lehrerinnen und Lehrer fit machen für modernen

MINT-Unterricht - und damit junge Menschen frühzeitig an Zukunftsbranchen

heranführen.



