    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schule trifft Wirtschaft

    Mainz (ots) - Mit vereinten Kräften setzen Land und Wirtschaft auf
    MINT-Förderung: Beim MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 am 24. September in der Alten
    Lokhalle Mainz kamen 120 Lehrkräfte weiterführender Schulen zusammen.
    Veranstalter sind SCHULEWIRTSCHAFT Rheinland-Pfalz sowie Partner aus
    Chemieverbänden, Metall- und Arbeitgeberverbänden - unterstützt vom
    Bildungsministerium.

    Im Zentrum stand, wie Naturwissenschaften und Technik praxisnah in den
    Unterricht der Sekundarstufe gebracht werden können. In Infoforen diskutierten
    die Teilnehmenden Themen wie Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer, Sicherer
    Unterricht mit DEGINTU, Teilchenphysik oder Grundwasser als Lebensraum.

    Mut machend war der Vortrag von Prof. Eckhard Thines, Professor für
    Biotechnologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Landeskoordinator
    Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Mit seinen positiven Botschaften zur
    Entwicklung der Biotechnologie im Land zeigte er, welche Chancen dieser
    Zukunftsbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung bereithält.

    Parallel präsentierte eine Ausstellung von Chemie- und Metallverbänden,
    Hochschulen und Schülerforschungszentren Unterrichtsmaterialien, Förderprogramme
    und Zertifikate. Ziel: Lehrerinnen und Lehrer fit machen für modernen
    MINT-Unterricht - und damit junge Menschen frühzeitig an Zukunftsbranchen
    heranführen.

    Pressekontakt:

    Chemieverbände Rheinland-Pfalz
    Tobias Göpel
    T: 06215205627
    E: mailto:tobias.goepel@chemie-rp.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58222/6124841
    OTS: Chemieverbände Rheinland-Pfalz




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 Schule trifft Wirtschaft Mit vereinten Kräften setzen Land und Wirtschaft auf MINT-Förderung: Beim MINT-Tag Rheinland-Pfalz 2025 am 24. September in der Alten Lokhalle Mainz kamen 120 Lehrkräfte weiterführender Schulen zusammen. Veranstalter sind SCHULEWIRTSCHAFT …