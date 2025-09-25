Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,00 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.593,11 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,04 %, Hannover Rueck +1,42 %, Continental +1,24 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -4,83 %, Siemens Energy -2,34 %, Heidelberg Materials -1,83 %
Der MDAX steht bei 30.252,28 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Nordex +2,75 %, Rational +2,63 %, PUMA +2,03 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,48 %, Bilfinger -2,86 %, Hochtief -2,10 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.630,30 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Nordex +2,75 %, Nemetschek +1,06 %, AIXTRON +1,02 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -4,83 %, Carl Zeiss Meditec -3,48 %, Sartorius Vz. -1,78 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.456,10 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: ASML Holding +1,22 %, Anheuser-Busch InBev +1,22 %, adidas +1,16 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,34 %, argenx -1,58 %, Nordea Bank Abp -1,49 %
Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 4.626,92 PKT und fällt um -0,65 %.
Top-Werte: Immofinanz +0,64 %, Raiffeisen Bank International +0,52 %, UNIQA Insurance Group +0,32 %
Flop-Werte: PORR -1,76 %, STRABAG -1,35 %, DO & CO -1,13 %
Der SMI steht bei 11.938,99 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Swiss Re +1,99 %, Swisscom +0,49 %, Novartis -0,04 %
Flop-Werte: Sonova Holding -3,99 %, Amrize -2,17 %, Kuehne + Nagel International -2,09 %
Der CAC 40 steht bei 7.795,07 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Renault +2,40 %, Dassault Systemes +1,57 %, Stellantis +0,82 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,32 %, Eurofins Scientific -1,31 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 2.635,20 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +6,71 %, SKF (B) +1,20 %, Telia Company +0,20 %
Flop-Werte: Getinge (B) -4,19 %, Nordea Bank Abp -1,49 %, Assa Abloy Registered (B) -0,60 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.050,00 PKT und gewinnt bisher +1,00 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,99 %, Piraeus Port Authority +0,40 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,15 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -6,87 %, Jumbo -3,43 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,41 %
